Precio de PAX Gold hoy

El precio actual de PAX Gold (GOLD(PAXG)) hoy es € 4,366.95, con una variación del 0.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOLD(PAXG) a EUR es € 4,366.95 por GOLD(PAXG).

PAX Gold actualmente está en el puesto #35 por capitalización de mercado en € 2.00B, con un suministro circulante de 456.89K GOLD(PAXG). Durante las últimas 24 horas, GOLD(PAXG) cotiza entre € 4,357.07 (bajo) y € 4,429.52 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 4,835.61291754635244, mientras que el mínimo histórico fue € 1,193.6597924682.

En el corto plazo, GOLD(PAXG) experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de +7.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 3.56M.

Información del mercado de PAX Gold (GOLD(PAXG))

Puesto No.35 Cap de mercado € 2.00B€ 2.00B € 2.00B Volumen (24H) € 3.56M€ 3.56M € 3.56M Cap. de mercado totalmente diluida € 2.00B€ 2.00B € 2.00B Suministro de Circulación 456.89K 456.89K 456.89K Suministro máx. ---- -- Suministro total 456,894.511 456,894.511 456,894.511 Cuota de mercado 0.08% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de PAX Gold es de € 2.00B, con un volumen de trading en 24 horas de € 3.56M. El suministro circulante de GOLD(PAXG) es de 456.89K, con un suministro total de 456894.511. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2.00B.