Precio de PAX Gold(GOLD(PAXG))
El precio actual de PAX Gold (GOLD(PAXG)) hoy es € 4,366.95, con una variación del 0.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOLD(PAXG) a EUR es € 4,366.95 por GOLD(PAXG).
PAX Gold actualmente está en el puesto #35 por capitalización de mercado en € 2.00B, con un suministro circulante de 456.89K GOLD(PAXG). Durante las últimas 24 horas, GOLD(PAXG) cotiza entre € 4,357.07 (bajo) y € 4,429.52 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 4,835.61291754635244, mientras que el mínimo histórico fue € 1,193.6597924682.
En el corto plazo, GOLD(PAXG) experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de +7.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 3.56M.
No.35
0.08%
ETH
La capitalización de mercado actual de PAX Gold es de € 2.00B, con un volumen de trading en 24 horas de € 3.56M. El suministro circulante de GOLD(PAXG) es de 456.89K, con un suministro total de 456894.511. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2.00B.
-0.15%
-0.32%
+7.24%
+7.24%
Siga los cambios de precios de PAX Gold para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -12.0564
|-0.32%
|30 Días
|€ +293.14
|+7.19%
|60 Días
|€ +154.6
|+3.67%
|90 Días
|€ -322.05
|-6.87%
Hoy, GOLD(PAXG) registró un cambio de € -12.0564 (-0.32%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +293.14 (+7.19%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, GOLD(PAXG) experimentó un cambio de € +154.6 (+3.67%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -322.05 (-6.87%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de PAX Gold, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de GOLD(PAXG): bajista, alcista 35% | bajista 65%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|> 80
|Zona de sobrecompra
|El corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
|Grupo MA
|3‑4 Comprar
|40‑60% Neutral
|MAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|3‑4 Comprar
|40‑60% Neutral
|MAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Precio > R2
|Por encima de R2
|Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.
**Estructura del mercado:** PAXG_USDT, en el período de 4 horas, cotiza actualmente a 4798.81, situándose 108.91 puntos por encima del centro del núcleo clave en 4689.9. Ha superado la resistencia R1 en 4749.76 y se acerca rápidamente a la posición R2 en 4797.29. Tanto el grupo de medias móviles (MA) como el grupo EMA muestran señales de compra en 3-4 niveles, mientras que el precio se mantiene por encima de un sistema multicapa de medias móviles, consolidando así una estructura de soporte sólida. Actualmente, el activo se encuentra en la mitad superior del rango del núcleo, a solo 1.52 puntos de distancia de la resistencia R2. **Estado de la dinámica:** El MACD ha registrado una señal de cruce bajista, lo que genera una divergencia con las señales de compra provenientes del sistema de medias móviles. Los indicadores rápidos y lentos muestran una separación clara en sus tendencias. El RSI permanece dentro de un rango neutral, sin evidenciar una dirección clara en el corto plazo. La energía alcista y bajista presenta una diferenciación técnica cerca de los niveles clave de resistencia, mientras que la volatilidad, tras mantenerse elevada, muestra signos de convergencia en su fase de consolidación. **Niveles clave:** En el lado superior, la resistencia R2 en 4797.29 está a solo 1.52 puntos de la cotización actual, convirtiéndose en un nivel cercano y crucial. Por otro lado, el soporte de retroceso R1 en 4749.76 se encuentra a 49.05 puntos del precio actual. En el lado inferior, el soporte central en 4689.9 está a 108.91 puntos de la cotización actual, mientras que el soporte S1 en 4642.37, a 156.44 puntos, constituye un referente más lejano.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de PAX Gold podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.
Para conocer PAX Gold más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
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