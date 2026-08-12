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El precio actual de PAX Gold hoy es 4,366.95 EUR. La capitalización de mercado de GOLD(PAXG) es 1,995,235,484.81145 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de GOLD(PAXG) a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de PAX Gold hoy es 4,366.95 EUR. La capitalización de mercado de GOLD(PAXG) es 1,995,235,484.81145 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de GOLD(PAXG) a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de PAX Gold(GOLD(PAXG))

Precio en vivo de 1 GOLD(PAXG) en EUR:

€3,755.577
€3,755.577€3,755.577
-0.32%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de PAX Gold (GOLD(PAXG))
Última actualización de la página: 2026-08-12 06:58:00 (UTC+8)

Precio de PAX Gold hoy

El precio actual de PAX Gold (GOLD(PAXG)) hoy es € 4,366.95, con una variación del 0.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOLD(PAXG) a EUR es € 4,366.95 por GOLD(PAXG).

PAX Gold actualmente está en el puesto #35 por capitalización de mercado en € 2.00B, con un suministro circulante de 456.89K GOLD(PAXG). Durante las últimas 24 horas, GOLD(PAXG) cotiza entre € 4,357.07 (bajo) y € 4,429.52 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 4,835.61291754635244, mientras que el mínimo histórico fue € 1,193.6597924682.

En el corto plazo, GOLD(PAXG) experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de +7.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 3.56M.

Información del mercado de PAX Gold (GOLD(PAXG))

No.35

€ 2.00B
€ 2.00B€ 2.00B

€ 3.56M
€ 3.56M€ 3.56M

€ 2.00B
€ 2.00B€ 2.00B

456.89K
456.89K 456.89K

--
----

456,894.511
456,894.511 456,894.511

0.08%

ETH

La capitalización de mercado actual de PAX Gold es de € 2.00B, con un volumen de trading en 24 horas de € 3.56M. El suministro circulante de GOLD(PAXG) es de 456.89K, con un suministro total de 456894.511. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2.00B.

Historial de precios de PAX Gold EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 4,357.07
€ 4,357.07€ 4,357.07
24H Mín
€ 4,429.52
€ 4,429.52€ 4,429.52
24H Máx

€ 4,357.07
€ 4,357.07€ 4,357.07

€ 4,429.52
€ 4,429.52€ 4,429.52

€ 4,835.61291754635244
€ 4,835.61291754635244€ 4,835.61291754635244

€ 1,193.6597924682
€ 1,193.6597924682€ 1,193.6597924682

-0.15%

-0.32%

+7.24%

+7.24%

Historial de precios de PAX Gold (GOLD(PAXG)) en EUR

Siga los cambios de precios de PAX Gold para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -12.0564-0.32%
30 Días€ +293.14+7.19%
60 Días€ +154.6+3.67%
90 Días€ -322.05-6.87%
Cambio de precio de PAX Gold hoy

Hoy, GOLD(PAXG) registró un cambio de € -12.0564 (-0.32%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de PAX Gold en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +293.14 (+7.19%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de PAX Gold en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, GOLD(PAXG) experimentó un cambio de € +154.6 (+3.67%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de PAX Gold en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -322.05 (-6.87%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de PAX Gold (GOLD(PAXG))?

Consulta la página Historial de precios de PAX Gold ahora.

Análisis de PAX Gold

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de PAX Gold, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de PAX Gold: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de GOLD(PAXG): bajista, alcista 35% | bajista 65%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI> 80Zona de sobrecompraEl corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
Grupo MA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio > R2Por encima de R2Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.

**Estructura del mercado:** PAXG_USDT, en el período de 4 horas, cotiza actualmente a 4798.81, situándose 108.91 puntos por encima del centro del núcleo clave en 4689.9. Ha superado la resistencia R1 en 4749.76 y se acerca rápidamente a la posición R2 en 4797.29. Tanto el grupo de medias móviles (MA) como el grupo EMA muestran señales de compra en 3-4 niveles, mientras que el precio se mantiene por encima de un sistema multicapa de medias móviles, consolidando así una estructura de soporte sólida. Actualmente, el activo se encuentra en la mitad superior del rango del núcleo, a solo 1.52 puntos de distancia de la resistencia R2. **Estado de la dinámica:** El MACD ha registrado una señal de cruce bajista, lo que genera una divergencia con las señales de compra provenientes del sistema de medias móviles. Los indicadores rápidos y lentos muestran una separación clara en sus tendencias. El RSI permanece dentro de un rango neutral, sin evidenciar una dirección clara en el corto plazo. La energía alcista y bajista presenta una diferenciación técnica cerca de los niveles clave de resistencia, mientras que la volatilidad, tras mantenerse elevada, muestra signos de convergencia en su fase de consolidación. **Niveles clave:** En el lado superior, la resistencia R2 en 4797.29 está a solo 1.52 puntos de la cotización actual, convirtiéndose en un nivel cercano y crucial. Por otro lado, el soporte de retroceso R1 en 4749.76 se encuentra a 49.05 puntos del precio actual. En el lado inferior, el soporte central en 4689.9 está a 108.91 puntos de la cotización actual, mientras que el soporte S1 en 4642.37, a 156.44 puntos, constituye un referente más lejano.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de PAX Gold?

Varios factores clave influyen en los precios de PAXG:

1. Precio del oro al contado: PAXG sigue directamente el valor del oro físico.
2. Demanda del mercado por exposición al oro digital frente a los ETF tradicionales de oro.
3. Sentimiento y adopción del mercado de criptomonedas.
4. Cambios regulatorios que afectan a las stablecoins y a los activos tokenizados.
5. La reputación de Paxos Trust y su cumplimiento normativo.
6. Volumen de operaciones y liquidez en los exchanges.
7. Adopción institucional de metales preciosos basados en blockchain.
8. Incertidumbre económica global que impulsa la demanda como refugio seguro.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de PAX Gold hoy?

La gente quiere conocer el precio de PAXG hoy porque se trata de una stablecoin respaldada por oro, donde cada token representa una onza troy de oro físico. Los inversores siguen su precio para monitorear los movimientos del mercado del oro, tomar decisiones de trading, protegerse contra la inflación y evaluar el rendimiento de sus carteras en tiempo real.

Predicción de precios para PAX Gold

Predicción del precio de PAX Gold (GOLD(PAXG)) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de GOLD(PAXG) en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de PAX Gold (GOLD(PAXG)) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de PAX Gold podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará PAX Gold en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de GOLD(PAXG) para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de PAX Gold.

Cómo comprar e invertir PAX Gold en España

¿Listo para empezar con PAX Gold? Comprar GOLD(PAXG) es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar PAX Gold. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de PAX Gold (GOLD(PAXG)).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará PAX Gold instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar PAX Gold (GOLD(PAXG))

¿Qué puedes hacer con PAX Gold?

Poseer PAX Gold te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

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    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar PAX Gold (GOLD(PAXG)) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es PAX Gold (GOLD(PAXG))

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

PAX Gold Recurso

Para conocer PAX Gold más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial PAX Gold
Explorador de bloques

Categoría :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre PAX Gold

Última actualización de la página: 2026-08-12 06:58:00 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para PAX Gold (GOLD(PAXG))

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre PAX Gold

GOLD(PAXG) USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de GOLD(PAXG) con apalancamiento. Explora el trading de futuros GOLD(PAXG)USDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera PAX Gold (GOLD(PAXG)) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de PAX Gold en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
GOLD(PAXG)/USDT
€3,758.888
€3,758.888€3,758.888
-0.27%
811.51 (USDT)
GOLD(PAXG)/USDC
€3,756.5574
€3,756.5574€3,756.5574
-0.16%
22.24 (USDT)

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€0.1060638€0.1060638

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€0.0423464€0.0423464

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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