Qué es SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) es un certificado de seguimiento emitido como token SPL en Solana y como token ERC-20. SPYx replica el precio del SPDR S&P 500 ETF Trust (el activo subyacente). Está diseñado para ofrecer a los participantes de mercados elegibles de criptoactivos un acceso conforme a la normativa al precio del ETF SPDR S&P 500 ETF Trust, manteniendo al mismo tiempo los beneficios de la tecnología blockchain.

SP500 xStock está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en SP500 xStock de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.



Además, puedes:

- Consultar la disponibilidad de staking de SPYX para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.

- Leer reseñas y análisis sobre SP500 xStock en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de SP500 xStock sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de SP500 xStock (USD)

¿Cuánto valdrá SP500 xStock (SPYX) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos SP500 xStock (SPYX) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre SP500 xStock.

¡Consulta la predicción del precio de SP500 xStock ahora!

Tokenómica de SP500 xStock (SPYX)

Entender la tokenómica de SP500 xStock (SPYX) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de SPYX!

Cómo comprar SP500 xStock (SPYX)

¿Buscas cómo comprar SP500 xStock? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir SP500 xStock en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

SPYX a monedas locales

Prueba el conversor

SP500 xStock Recurso

Para conocer SP500 xStock más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre SP500 xStock ¿Cuánto vale SP500 xStock (SPYX) hoy? El precio en vivo de SPYX en USD es de 651.81 USD , actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado. ¿Cuál es el precio actual de SPYX en USD? $ 651.81 . Consulta el El precio actual de SPYX en USD es de. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens. ¿Cuál es la capitalización de mercado de SP500 xStock? La capitalización de mercado de SPYX es de $ 10.43M USD . Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token. ¿Cuál es el suministro circulante de SPYX? El suministro circulante de SPYX es de 16.00K USD . ¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de SPYX? SPYX alcanzó un precio ATH de 679.1891630881652 USD . ¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de SPYX? SPYX vio un precio ATL de 616.8846708571068 USD . ¿Cuál es el volumen de trading de SPYX? El volumen de trading en vivo de 24 horas para SPYX es de $ 56.94K USD . ¿SPYX subirá más este año? El precio de SPYX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de SPYX para obtener un análisis más detallado.

Actualizaciones importantes de la industria para SP500 xStock (SPYX)

