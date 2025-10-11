El precio en vivo de SP500 xStock hoy es de 651.81 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de SPYX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de SPYX en MEXC ahora.El precio en vivo de SP500 xStock hoy es de 651.81 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de SPYX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de SPYX en MEXC ahora.

Más información de SPYX

Info. de precios de SPYX

Sitio web oficial de SPYX

Tokenomía de SPYX

Pronóstico de precios de SPYX

Historial de SPYX

Guía de compra de SPYX

Conversor de moneda fiat a SPYX

Spot de SPYX

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de SP500 xStock

Precio de SP500 xStock(SPYX)

Precio en vivo de 1 SPYX en USD:

$651.89
$651.89$651.89
-2.15%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de SP500 xStock (SPYX)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:09:46 (UTC+8)

Información del precio (USD) de SP500 xStock (SPYX)

Rango de precios en 24 horas:
$ 632.19
$ 632.19$ 632.19
24H Mín
$ 680
$ 680$ 680
24H Máx

$ 632.19
$ 632.19$ 632.19

$ 680
$ 680$ 680

$ 679.1891630881652
$ 679.1891630881652$ 679.1891630881652

$ 616.8846708571068
$ 616.8846708571068$ 616.8846708571068

-0.01%

-2.15%

-3.57%

-3.57%

El precio en tiempo real de SP500 xStock (SPYX) es de $ 651.81. Durante las últimas 24 horas, SPYX se ha operado entre un mínimo de $ 632.19 y un máximo de $ 680, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SPYX es de $ 679.1891630881652, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 616.8846708571068.

En términos de rendimiento a corto plazo, SPYX ha cambiado en un -0.01% en la última hora, -2.15% en 24 horas y -3.57% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de SP500 xStock (SPYX)

No.1107

$ 10.43M
$ 10.43M$ 10.43M

$ 56.94K
$ 56.94K$ 56.94K

$ 10.43M
$ 10.43M$ 10.43M

16.00K
16.00K 16.00K

--
----

15,999.16835469
15,999.16835469 15,999.16835469

SOL

La capitalización de mercado actual de SP500 xStock es de $ 10.43M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 56.94K. El suministro circulante de SPYX es de 16.00K, con un suministro total de 15999.16835469. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.43M.

Historial de precios de SP500 xStock (SPYX) en USD

Siga los cambios de precios de SP500 xStock para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -14.3236-2.15%
30 Días$ -0.58-0.09%
60 Días$ +10.53+1.64%
90 Días$ +33.83+5.47%
Cambio de precio de SP500 xStock hoy

Hoy, SPYX registró un cambio de $ -14.3236 (-2.15%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de SP500 xStock en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.58 (-0.09%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de SP500 xStock en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, SPYX experimentó un cambio de $ +10.53 (+1.64%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de SP500 xStock en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +33.83 (+5.47%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de SP500 xStock (SPYX)?

Consulta la página Historial de precios de SP500 xStock ahora.

Qué es SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) es un certificado de seguimiento emitido como token SPL en Solana y como token ERC-20. SPYx replica el precio del SPDR S&P 500 ETF Trust (el activo subyacente). Está diseñado para ofrecer a los participantes de mercados elegibles de criptoactivos un acceso conforme a la normativa al precio del ETF SPDR S&P 500 ETF Trust, manteniendo al mismo tiempo los beneficios de la tecnología blockchain.

SP500 xStock está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en SP500 xStock de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de SPYX para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre SP500 xStock en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de SP500 xStock sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de SP500 xStock (USD)

¿Cuánto valdrá SP500 xStock (SPYX) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos SP500 xStock (SPYX) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre SP500 xStock.

¡Consulta la predicción del precio de SP500 xStock ahora!

Tokenómica de SP500 xStock (SPYX)

Entender la tokenómica de SP500 xStock (SPYX) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de SPYX!

Cómo comprar SP500 xStock (SPYX)

¿Buscas cómo comprar SP500 xStock? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir SP500 xStock en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

SPYX a monedas locales

1 SP500 xStock (SPYX) en VND
17,152,380.15
1 SP500 xStock (SPYX) en AUD
A$1,003.7874
1 SP500 xStock (SPYX) en GBP
482.3394
1 SP500 xStock (SPYX) en EUR
560.5566
1 SP500 xStock (SPYX) en USD
$651.81
1 SP500 xStock (SPYX) en MYR
RM2,750.6382
1 SP500 xStock (SPYX) en TRY
27,271.7304
1 SP500 xStock (SPYX) en JPY
¥98,423.31
1 SP500 xStock (SPYX) en ARS
ARS$921,933.1002
1 SP500 xStock (SPYX) en RUB
52,966.0806
1 SP500 xStock (SPYX) en INR
57,848.1375
1 SP500 xStock (SPYX) en IDR
Rp10,863,495.6546
1 SP500 xStock (SPYX) en KRW
931,156.2117
1 SP500 xStock (SPYX) en PHP
38,013.5592
1 SP500 xStock (SPYX) en EGP
￡E.31,000.0836
1 SP500 xStock (SPYX) en BRL
R$3,591.4731
1 SP500 xStock (SPYX) en CAD
C$912.534
1 SP500 xStock (SPYX) en BDT
79,025.4444
1 SP500 xStock (SPYX) en NGN
952,933.1838
1 SP500 xStock (SPYX) en COP
$2,526,389.4876
1 SP500 xStock (SPYX) en ZAR
R.11,406.675
1 SP500 xStock (SPYX) en UAH
27,017.5245
1 SP500 xStock (SPYX) en TZS
T.Sh.1,597,573.2738
1 SP500 xStock (SPYX) en VES
Bs123,192.09
1 SP500 xStock (SPYX) en CLP
$622,478.55
1 SP500 xStock (SPYX) en PKR
Rs183,758.2752
1 SP500 xStock (SPYX) en KZT
349,304.979
1 SP500 xStock (SPYX) en THB
฿21,288.1146
1 SP500 xStock (SPYX) en TWD
NT$20,023.6032
1 SP500 xStock (SPYX) en AED
د.إ2,392.1427
1 SP500 xStock (SPYX) en CHF
Fr514.9299
1 SP500 xStock (SPYX) en HKD
HK$5,071.0818
1 SP500 xStock (SPYX) en AMD
֏248,209.248
1 SP500 xStock (SPYX) en MAD
.د.م5,944.5072
1 SP500 xStock (SPYX) en MXN
$12,117.1479
1 SP500 xStock (SPYX) en SAR
ريال2,444.2875
1 SP500 xStock (SPYX) en ETB
Br95,653.1175
1 SP500 xStock (SPYX) en KES
KSh83,894.4651
1 SP500 xStock (SPYX) en JOD
د.أ462.13329
1 SP500 xStock (SPYX) en PLN
2,385.6246
1 SP500 xStock (SPYX) en RON
лв2,854.9278
1 SP500 xStock (SPYX) en SEK
kr6,198.7131
1 SP500 xStock (SPYX) en BGN
лв1,095.0408
1 SP500 xStock (SPYX) en HUF
Ft220,350.8886
1 SP500 xStock (SPYX) en CZK
13,635.8652
1 SP500 xStock (SPYX) en KWD
د.ك198.80205
1 SP500 xStock (SPYX) en ILS
2,131.4187
1 SP500 xStock (SPYX) en BOB
Bs4,490.9709
1 SP500 xStock (SPYX) en AZN
1,108.077
1 SP500 xStock (SPYX) en TJS
SM6,009.6882
1 SP500 xStock (SPYX) en GEL
1,759.887
1 SP500 xStock (SPYX) en AOA
Kz597,442.5279
1 SP500 xStock (SPYX) en BHD
.د.ب244.42875
1 SP500 xStock (SPYX) en BMD
$651.81
1 SP500 xStock (SPYX) en DKK
kr4,184.6202
1 SP500 xStock (SPYX) en HNL
L17,038.3134
1 SP500 xStock (SPYX) en MUR
29,644.3188
1 SP500 xStock (SPYX) en NAD
$11,185.0596
1 SP500 xStock (SPYX) en NOK
kr6,596.3172
1 SP500 xStock (SPYX) en NZD
$1,134.1494
1 SP500 xStock (SPYX) en PAB
B/.651.81
1 SP500 xStock (SPYX) en PGK
K2,763.6744
1 SP500 xStock (SPYX) en QAR
ر.ق2,366.0703
1 SP500 xStock (SPYX) en RSD
дин.65,735.0385
1 SP500 xStock (SPYX) en UZS
soʻm7,853,130.7239
1 SP500 xStock (SPYX) en ALL
L54,263.1825
1 SP500 xStock (SPYX) en ANG
ƒ1,166.7399
1 SP500 xStock (SPYX) en AWG
ƒ1,166.7399
1 SP500 xStock (SPYX) en BBD
$1,303.62
1 SP500 xStock (SPYX) en BAM
KM1,095.0408
1 SP500 xStock (SPYX) en BIF
Fr1,928,053.98
1 SP500 xStock (SPYX) en BND
$840.8349
1 SP500 xStock (SPYX) en BSD
$651.81
1 SP500 xStock (SPYX) en JMD
$104,335.2267
1 SP500 xStock (SPYX) en KHR
2,617,708.0686
1 SP500 xStock (SPYX) en KMF
Fr276,367.44
1 SP500 xStock (SPYX) en LAK
14,169,782.3253
1 SP500 xStock (SPYX) en LKR
Rs196,383.8349
1 SP500 xStock (SPYX) en MDL
L11,015.589
1 SP500 xStock (SPYX) en MGA
Ar2,909,862.3468
1 SP500 xStock (SPYX) en MOP
P5,194.9257
1 SP500 xStock (SPYX) en MVR
9,972.693
1 SP500 xStock (SPYX) en MWK
MK1,125,747.5691
1 SP500 xStock (SPYX) en MZN
MT41,650.659
1 SP500 xStock (SPYX) en NPR
Rs92,165.934
1 SP500 xStock (SPYX) en PYG
4,558,107.33
1 SP500 xStock (SPYX) en RWF
Fr943,169.07
1 SP500 xStock (SPYX) en SBD
$5,364.3963
1 SP500 xStock (SPYX) en SCR
9,281.7744
1 SP500 xStock (SPYX) en SRD
$25,009.9497
1 SP500 xStock (SPYX) en SVC
$5,677.2651
1 SP500 xStock (SPYX) en SZL
L11,178.5415
1 SP500 xStock (SPYX) en TMT
m2,281.335
1 SP500 xStock (SPYX) en TND
د.ت1,910.45511
1 SP500 xStock (SPYX) en TTD
$4,406.2356
1 SP500 xStock (SPYX) en UGX
Sh2,223,975.72
1 SP500 xStock (SPYX) en XAF
Fr367,620.84
1 SP500 xStock (SPYX) en XCD
$1,759.887
1 SP500 xStock (SPYX) en XOF
Fr367,620.84
1 SP500 xStock (SPYX) en XPF
Fr66,484.62
1 SP500 xStock (SPYX) en BWP
P9,210.0753
1 SP500 xStock (SPYX) en BZD
$1,303.62
1 SP500 xStock (SPYX) en CVE
$61,824.1785
1 SP500 xStock (SPYX) en DJF
Fr115,370.37
1 SP500 xStock (SPYX) en DOP
$40,914.1137
1 SP500 xStock (SPYX) en DZD
د.ج84,826.5534
1 SP500 xStock (SPYX) en FJD
$1,479.6087
1 SP500 xStock (SPYX) en GNF
Fr5,618,602.2
1 SP500 xStock (SPYX) en GTQ
Q4,966.7922
1 SP500 xStock (SPYX) en GYD
$135,758.9868
1 SP500 xStock (SPYX) en ISK
kr78,869.01

SP500 xStock Recurso

Para conocer SP500 xStock más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial SP500 xStock
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre SP500 xStock

¿Cuánto vale SP500 xStock (SPYX) hoy?
El precio en vivo de SPYX en USD es de 651.81 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de SPYX en USD?
El precio actual de SPYX en USD es de $ 651.81. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de SP500 xStock?
La capitalización de mercado de SPYX es de $ 10.43M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de SPYX?
El suministro circulante de SPYX es de 16.00K USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de SPYX?
SPYX alcanzó un precio ATH de 679.1891630881652 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de SPYX?
SPYX vio un precio ATL de 616.8846708571068 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de SPYX?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para SPYX es de $ 56.94K USD.
¿SPYX subirá más este año?
El precio de SPYX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de SPYX para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:09:46 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para SP500 xStock (SPYX)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Ver Más

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de SPYX a USD

Monto

SPYX
SPYX
USD
USD

1 SPYX = 651.8 USD

Opera SPYX

SPYX/USDT
$651.89
$651.89$651.89
-2.16%

Únete hoy a MEXC

-- de comisión de Maker de Spot, -- de comisión de Taker de Spot
-- de comisión de Maker de Futuros, -- de comisión de Taker de Futuros