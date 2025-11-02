ZoidPay (ZPAY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00625748 $ 0.00625748 $ 0.00625748 Κατώτ. 24H $ 0.00843919 $ 0.00843919 $ 0.00843919 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00625748$ 0.00625748 $ 0.00625748 Υψηλ. 24H $ 0.00843919$ 0.00843919 $ 0.00843919 Υψηλή συνέχεια $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00057157$ 0.00057157 $ 0.00057157 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -4.55% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.92% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +107.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +107.04%

ZoidPay (ZPAY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00716003. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZPAY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00625748 και ενός υψηλού $ 0.00843919, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZPAY είναι $ 1.79, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00057157.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZPAY έχει αλλάξει κατά -4.55% την τελευταία ώρα, +1.92% τις τελευταίες 24 ώρες και +107.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ZoidPay (ZPAY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.05M$ 5.05M $ 5.05M Προμήθεια Κυκλοφορίας 392.00M 392.00M 392.00M Συνολικός Όγκος 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ZoidPay είναι $ 2.83M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZPAY είναι 392.00M, με συνολική προσφορά 700000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.05M