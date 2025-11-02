UPTOBER (UPTOBER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0, Υψηλ. 24H $ 0, Υψηλή συνέχεια $ 0.00416857, Χαμηλότερη τιμή $ 0, Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.99%, Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -10.89%, Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -41.05%

UPTOBER (UPTOBER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UPTOBER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UPTOBER είναι $ 0.00416857, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UPTOBER έχει αλλάξει κατά -0.99% την τελευταία ώρα, -10.89% τις τελευταίες 24 ώρες και -41.05% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

UPTOBER (UPTOBER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 65.20K, Όγκος (24 ώρες) --, Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 65.20K, Προμήθεια Κυκλοφορίας 903.50M, Συνολικός Όγκος 903,496,698.995228

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του UPTOBER είναι $ 65.20K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UPTOBER είναι 903.50M, με συνολική προσφορά 903496698.995228. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 65.20K