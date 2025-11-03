Tako (TAKO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.19% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.92% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.25%

Tako (TAKO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TAKO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TAKO είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TAKO έχει αλλάξει κατά +0.19% την τελευταία ώρα, -0.92% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tako (TAKO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 23.52K$ 23.52K $ 23.52K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 23.52K$ 23.52K $ 23.52K Προμήθεια Κυκλοφορίας 420.69B 420.69B 420.69B Συνολικός Όγκος 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tako είναι $ 23.52K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TAKO είναι 420.69B, με συνολική προσφορά 420690000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 23.52K