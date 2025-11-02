SEKA (SEKA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00018939 Κατώτ. 24H $ 0.00019347 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00128193 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00018372 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.31% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.20%

SEKA (SEKA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00018916. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SEKA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00018939 και ενός υψηλού $ 0.00019347, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SEKA είναι $ 0.00128193, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00018372.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SEKA έχει αλλάξει κατά -0.31% την τελευταία ώρα, -0.54% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.20% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SEKA (SEKA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 189.53K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 189.53K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SEKA είναι $ 189.53K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SEKA είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 189.53K