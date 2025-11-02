Salute (SLT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00028934$ 0.00028934 $ 0.00028934 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002581$ 0.00002581 $ 0.00002581 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.21%

Salute (SLT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00007644. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SLT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SLT είναι $ 0.00028934, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002581.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SLT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -3.21% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Salute (SLT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.64M$ 7.64M $ 7.64M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.64M$ 7.64M $ 7.64M Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00B 100.00B 100.00B Συνολικός Όγκος 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Salute είναι $ 7.64M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SLT είναι 100.00B, με συνολική προσφορά 100000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.64M