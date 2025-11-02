Ripples (RPLS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.131094 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0013498 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +29.99%

Ripples (RPLS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00197209. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RPLS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RPLS είναι $ 0.131094, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0013498.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RPLS έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +29.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ripples (RPLS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 167.63K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 197.21K Προμήθεια Κυκλοφορίας 85.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ripples είναι $ 167.63K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RPLS είναι 85.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 197.21K