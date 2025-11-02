Memetern (MXT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.02155789 Υψηλ. 24H $ 0.02239297 Υψηλή συνέχεια $ 0.02951287 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00430847 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.37% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.79% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +9.74%

Memetern (MXT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02163738. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MXT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02155789 και ενός υψηλού $ 0.02239297, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MXT είναι $ 0.02951287, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00430847.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MXT έχει αλλάξει κατά +0.37% την τελευταία ώρα, -2.79% τις τελευταίες 24 ώρες και +9.74% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Memetern (MXT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 21.65M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 21.65M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Memetern είναι $ 21.65M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MXT είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 21.65M