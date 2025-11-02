GTETH (GTETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 3,857.72 $ 3,857.72 $ 3,857.72 Κατώτ. 24H $ 3,912.2 $ 3,912.2 $ 3,912.2 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 3,857.72$ 3,857.72 $ 3,857.72 Υψηλ. 24H $ 3,912.2$ 3,912.2 $ 3,912.2 Υψηλή συνέχεια $ 4,751.71$ 4,751.71 $ 4,751.71 Χαμηλότερη τιμή $ 3,417.87$ 3,417.87 $ 3,417.87 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.52% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.52%

GTETH (GTETH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $3,883.15. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GTETH μεταξύ ενός χαμηλού $ 3,857.72 και ενός υψηλού $ 3,912.2, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GTETH είναι $ 4,751.71, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 3,417.87.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GTETH έχει αλλάξει κατά +0.03% την τελευταία ώρα, +0.21% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GTETH (GTETH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 597.37M$ 597.37M $ 597.37M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 597.37M$ 597.37M $ 597.37M Προμήθεια Κυκλοφορίας 153.82K 153.82K 153.82K Συνολικός Όγκος 153,820.0 153,820.0 153,820.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GTETH είναι $ 597.37M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GTETH είναι 153.82K, με συνολική προσφορά 153820.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 597.37M