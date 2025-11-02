Everybody (HOLD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00164477$ 0.00164477 $ 0.00164477 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -10.65% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.89% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.25%

Everybody (HOLD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HOLD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HOLD είναι $ 0.00164477, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HOLD έχει αλλάξει κατά -10.65% την τελευταία ώρα, -0.89% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Everybody (HOLD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.62M$ 7.62M $ 7.62M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.62M$ 7.62M $ 7.62M Προμήθεια Κυκλοφορίας 27.78B 27.78B 27.78B Συνολικός Όγκος 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Everybody είναι $ 7.62M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HOLD είναι 27.78B, με συνολική προσφορά 27780713256.829243. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.62M