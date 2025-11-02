BetterTherapy (SN102) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.794674 $ 0.794674 $ 0.794674 Κατώτ. 24H $ 0.861187 $ 0.861187 $ 0.861187 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.794674$ 0.794674 $ 0.794674 Υψηλ. 24H $ 0.861187$ 0.861187 $ 0.861187 Υψηλή συνέχεια $ 0.952224$ 0.952224 $ 0.952224 Χαμηλότερη τιμή $ 0.308385$ 0.308385 $ 0.308385 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +18.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +18.68%

BetterTherapy (SN102) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.820806. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SN102 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.794674 και ενός υψηλού $ 0.861187, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SN102 είναι $ 0.952224, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.308385.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SN102 έχει αλλάξει κατά -0.17% την τελευταία ώρα, -4.17% τις τελευταίες 24 ώρες και +18.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BetterTherapy (SN102) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.36M 1.36M 1.36M Συνολικός Όγκος 1,362,496.354026234 1,362,496.354026234 1,362,496.354026234

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BetterTherapy είναι $ 1.12M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SN102 είναι 1.36M, με συνολική προσφορά 1362496.354026234. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.12M