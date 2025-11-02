Basenji (BENJI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00792183 $ 0.00792183 $ 0.00792183 Κατώτ. 24H $ 0.00822282 $ 0.00822282 $ 0.00822282 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00792183$ 0.00792183 $ 0.00792183 Υψηλ. 24H $ 0.00822282$ 0.00822282 $ 0.00822282 Υψηλή συνέχεια $ 0.104985$ 0.104985 $ 0.104985 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00730543$ 0.00730543 $ 0.00730543 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.29% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.60% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.68%

Basenji (BENJI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00801362. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BENJI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00792183 και ενός υψηλού $ 0.00822282, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BENJI είναι $ 0.104985, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00730543.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BENJI έχει αλλάξει κατά +0.29% την τελευταία ώρα, -0.60% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Basenji (BENJI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.01M$ 8.01M $ 8.01M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.01M$ 8.01M $ 8.01M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Basenji είναι $ 8.01M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BENJI είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.01M