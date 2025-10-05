Τι είναι Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy. Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Peezyεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.



Επιπλέον, μπορείτε να:

- ΕλέγξετεPEEZY τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.

- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοPeezy ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Peezy ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Peezy Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Peezy (PEEZY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Peezy (PEEZY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Peezy.

Ελέγξτε την Peezy πρόβλεψη τιμής τώρα!

Peezy (PEEZY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Peezy (PEEZY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PEEZY token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Peezy (PEEZY)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Peezy? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Peezy στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

PEEZY σε Τοπικά Νομίσματα

Δοκιμάστε τον μετατροπέα

Peezy Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Peezy, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Peezy Πόσο αξίζει το Peezy (PEEZY) σήμερα; Η ζωντανή τιμή PEEZY στο USD είναι 0.000002047 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PEEZY σε USD; $ 0.000002047 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του PEEZY σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Peezy; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PEEZY είναι $ 625.67K USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PEEZY; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PEEZY είναι 305.65B USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PEEZY; Το PEEZY πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.000017366930284222 USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PEEZY; Το PEEZY είχε τιμή ATL ύψους 0.000000008008476234 USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PEEZY; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PEEZY είναι $ 99.76K USD . Θα ανέβει το PEEZY υψηλότερα φέτος; Το PEEZY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PEEZY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

Peezy (PEEZY) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8) Τύπος Πληροφορίες 10-04 13:39:16 Δεδομένα εντός αλυσίδας U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday 10-04 11:26:38 Ενημερώσεις κλάδου USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9% 10-03 10:20:00 Ενημερώσεις κλάδου Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3% 10-03 05:17:00 Ενημερώσεις κλάδου Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August 10-01 14:11:00 Ενημερώσεις κλάδου Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million 09-30 18:14:00 Ενημερώσεις κλάδου Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Δημοφιλή νέα

Απόδοση Μargin Futures MEXC: Ευκαιρίες και Προκλήσεις για Διπλό Εισόδημα από τις Συναλλαγές

Εξυπνότερη Διαπραγμάτευση, Μηδενικές Χρεώσεις: Πώς οι Παραγγελίες Υποστήριξης AI της MEXC Αλλάζουν το Παιχνίδι