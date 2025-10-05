Η σημερινή ζωντανή τιμή Peezy είναι 0.000002047 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PEEZY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PEEZY εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Peezy είναι 0.000002047 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PEEZY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PEEZY εύκολα στη MEXC τώρα.

Peezy Λογότ.

Τιμή Peezy(PEEZY)

Live Τιμή 1 PEEZY σε USD

$0.000002047
$0.000002047$0.000002047
+0.68%1D
USD
Peezy (PEEZY) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:34:27 (UTC+8)

Peezy (PEEZY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.000001969
$ 0.000001969$ 0.000001969
Κατώτ. 24H
$ 0.000002102
$ 0.000002102$ 0.000002102
Υψηλ. 24H

$ 0.000001969
$ 0.000001969$ 0.000001969

$ 0.000002102
$ 0.000002102$ 0.000002102

$ 0.000017366930284222
$ 0.000017366930284222$ 0.000017366930284222

$ 0.000000008008476234
$ 0.000000008008476234$ 0.000000008008476234

+0.19%

+0.68%

-4.22%

-4.22%

Peezy (PEEZY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.000002047. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PEEZY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.000001969 και ενός υψηλού $ 0.000002102, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PEEZY είναι $ 0.000017366930284222, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000000008008476234.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PEEZY έχει αλλάξει κατά +0.19% την τελευταία ώρα, +0.68% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.22% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Peezy (PEEZY) Πληροφορίες αγοράς

No.2464

$ 625.67K
$ 625.67K$ 625.67K

$ 99.76K
$ 99.76K$ 99.76K

$ 861.15K
$ 861.15K$ 861.15K

305.65B
305.65B 305.65B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

359,709,061,786
359,709,061,786 359,709,061,786

72.65%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Peezy είναι $ 625.67K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 99.76K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PEEZY είναι 305.65B, με συνολική προσφορά 359709061786. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 861.15K

Peezy (PEEZY) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Peezy για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00000001383+0.68%
30 ημέρες$ -0.000000915-30.90%
60 Ημέρες$ -0.000002807-57.83%
90 Ημέρες$ -0.000003358-62.13%
Peezy Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το PEEZY κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.00000001383 (+0.68%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Peezy Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.000000915 (-30.90%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Peezy Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το PEEZY άλλαξε κατά $ -0.000002807 (-57.83%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Peezy Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.000003358 (-62.13%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Peezy (PEEZY);

Ελέγξτε τώρα τη Peezy σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Peezyεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεPEEZY τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοPeezy ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Peezy ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Peezy Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Peezy (PEEZY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Peezy (PEEZY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Peezy.

Ελέγξτε την Peezy πρόβλεψη τιμής τώρα!

Peezy (PEEZY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Peezy (PEEZY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PEEZY token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Peezy (PEEZY)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Peezy? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Peezy στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

PEEZY σε Τοπικά Νομίσματα

1 Peezy(PEEZY) σε VND
0.053866805
1 Peezy(PEEZY) σε AUD
A$0.00000309097
1 Peezy(PEEZY) σε GBP
0.00000149431
1 Peezy(PEEZY) σε EUR
0.00000173995
1 Peezy(PEEZY) σε USD
$0.000002047
1 Peezy(PEEZY) σε MYR
RM0.0000085974
1 Peezy(PEEZY) σε TRY
0.00008476627
1 Peezy(PEEZY) σε JPY
¥0.000300909
1 Peezy(PEEZY) σε ARS
ARS$0.0029159515
1 Peezy(PEEZY) σε RUB
0.00016828387
1 Peezy(PEEZY) σε INR
0.00018163031
1 Peezy(PEEZY) σε IDR
Rp0.03411665302
1 Peezy(PEEZY) σε KRW
0.00288309715
1 Peezy(PEEZY) σε PHP
0.0001185213
1 Peezy(PEEZY) σε EGP
￡E.0.00009770331
1 Peezy(PEEZY) σε BRL
R$0.00001091051
1 Peezy(PEEZY) σε CAD
C$0.00000284533
1 Peezy(PEEZY) σε BDT
0.00024901755
1 Peezy(PEEZY) σε NGN
0.00299705364
1 Peezy(PEEZY) σε COP
$0.00796497935
1 Peezy(PEEZY) σε ZAR
R.0.00003524934
1 Peezy(PEEZY) σε UAH
0.00008441828
1 Peezy(PEEZY) σε TZS
T.Sh.0.005029479
1 Peezy(PEEZY) σε VES
Bs0.000378695
1 Peezy(PEEZY) σε CLP
$0.001963073
1 Peezy(PEEZY) σε PKR
Rs0.00057580063
1 Peezy(PEEZY) σε KZT
0.00112040498
1 Peezy(PEEZY) σε THB
฿0.00006626139
1 Peezy(PEEZY) σε TWD
NT$0.00006231068
1 Peezy(PEEZY) σε AED
د.إ0.00000751249
1 Peezy(PEEZY) σε CHF
Fr0.00000161713
1 Peezy(PEEZY) σε HKD
HK$0.00001590519
1 Peezy(PEEZY) σε AMD
֏0.00078428758
1 Peezy(PEEZY) σε MAD
.د.م0.00001860723
1 Peezy(PEEZY) σε MXN
$0.00003764433
1 Peezy(PEEZY) σε SAR
ريال0.00000765578
1 Peezy(PEEZY) σε ETB
Br0.00029699923
1 Peezy(PEEZY) σε KES
KSh0.00026434958
1 Peezy(PEEZY) σε JOD
د.أ0.000001451323
1 Peezy(PEEZY) σε PLN
0.00000741014
1 Peezy(PEEZY) σε RON
лв0.00000886351
1 Peezy(PEEZY) σε SEK
kr0.00001918039
1 Peezy(PEEZY) σε BGN
лв0.00000339802
1 Peezy(PEEZY) σε HUF
Ft0.00067780264
1 Peezy(PEEZY) σε CZK
0.00004229102
1 Peezy(PEEZY) σε KWD
د.ك0.000000626382
1 Peezy(PEEZY) σε ILS
0.0000067551
1 Peezy(PEEZY) σε BOB
Bs0.0000141243
1 Peezy(PEEZY) σε AZN
0.0000034799
1 Peezy(PEEZY) σε TJS
SM0.00001905757
1 Peezy(PEEZY) σε GEL
0.00000556784
1 Peezy(PEEZY) σε AOA
Kz0.00187625973
1 Peezy(PEEZY) σε BHD
.د.ب0.000000769672
1 Peezy(PEEZY) σε BMD
$0.000002047
1 Peezy(PEEZY) σε DKK
kr0.00001301892
1 Peezy(PEEZY) σε HNL
L0.00005352905
1 Peezy(PEEZY) σε MUR
0.00009274957
1 Peezy(PEEZY) σε NAD
$0.00003526981
1 Peezy(PEEZY) σε NOK
kr0.00002038812
1 Peezy(PEEZY) σε NZD
$0.00000350037
1 Peezy(PEEZY) σε PAB
B/.0.000002047
1 Peezy(PEEZY) σε PGK
K0.00000869975
1 Peezy(PEEZY) σε QAR
ر.ق0.00000745108
1 Peezy(PEEZY) σε RSD
дин.0.0002042906
1 Peezy(PEEZY) σε UZS
soʻm0.02466264493
1 Peezy(PEEZY) σε ALL
L0.00016865233
1 Peezy(PEEZY) σε ANG
ƒ0.00000366413
1 Peezy(PEEZY) σε AWG
ƒ0.0000036846
1 Peezy(PEEZY) σε BBD
$0.000004094
1 Peezy(PEEZY) σε BAM
KM0.00000339802
1 Peezy(PEEZY) σε BIF
Fr0.006020227
1 Peezy(PEEZY) σε BND
$0.00000262016
1 Peezy(PEEZY) σε BSD
$0.000002047
1 Peezy(PEEZY) σε JMD
$0.00032866632
1 Peezy(PEEZY) σε KHR
0.00822087482
1 Peezy(PEEZY) σε KMF
Fr0.000857693
1 Peezy(PEEZY) σε LAK
0.04449999911
1 Peezy(PEEZY) σε LKR
Rs0.00061897186
1 Peezy(PEEZY) σε MDL
L0.00003426678
1 Peezy(PEEZY) σε MGA
Ar0.00913838116
1 Peezy(PEEZY) σε MOP
P0.00001639647
1 Peezy(PEEZY) σε MVR
0.0000313191
1 Peezy(PEEZY) σε MWK
MK0.00355381717
1 Peezy(PEEZY) σε MZN
MT0.0001308033
1 Peezy(PEEZY) σε NPR
Rs0.0002910834
1 Peezy(PEEZY) σε PYG
0.014414974
1 Peezy(PEEZY) σε RWF
Fr0.002962009
1 Peezy(PEEZY) σε SBD
$0.00001684681
1 Peezy(PEEZY) σε SCR
0.00002992714
1 Peezy(PEEZY) σε SRD
$0.0000779907
1 Peezy(PEEZY) σε SVC
$0.00001789078
1 Peezy(PEEZY) σε SZL
L0.00003524934
1 Peezy(PEEZY) σε TMT
m0.0000071645
1 Peezy(PEEZY) σε TND
د.ت0.000005960864
1 Peezy(PEEZY) σε TTD
$0.00001385819
1 Peezy(PEEZY) σε UGX
Sh0.00708262
1 Peezy(PEEZY) σε XAF
Fr0.001142226
1 Peezy(PEEZY) σε XCD
$0.0000055269
1 Peezy(PEEZY) σε XOF
Fr0.001142226
1 Peezy(PEEZY) σε XPF
Fr0.000206747
1 Peezy(PEEZY) σε BWP
P0.00002718416
1 Peezy(PEEZY) σε BZD
$0.00000411447
1 Peezy(PEEZY) σε CVE
$0.00019223377
1 Peezy(PEEZY) σε DJF
Fr0.000364366
1 Peezy(PEEZY) σε DOP
$0.0001281422
1 Peezy(PEEZY) σε DZD
د.ج0.00026504556
1 Peezy(PEEZY) σε FJD
$0.00000460575
1 Peezy(PEEZY) σε GNF
Fr0.017798665
1 Peezy(PEEZY) σε GTQ
Q0.00001568002
1 Peezy(PEEZY) σε GYD
$0.00042804817
1 Peezy(PEEZY) σε ISK
kr0.000247687

Peezy Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Peezy, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Peezy
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Peezy

Πόσο αξίζει το Peezy (PEEZY) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PEEZY στο USD είναι 0.000002047 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PEEZY σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PEEZY σε USD είναι $ 0.000002047. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Peezy;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PEEZY είναι $ 625.67K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PEEZY;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PEEZY είναι 305.65B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PEEZY;
Το PEEZY πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.000017366930284222 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PEEZY;
Το PEEZY είχε τιμή ATL ύψους 0.000000008008476234 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PEEZY;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PEEZY είναι $ 99.76K USD.
Θα ανέβει το PEEZY υψηλότερα φέτος;
Το PEEZY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PEEZY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:34:27 (UTC+8)

Peezy (PEEZY) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
10-04 13:39:16Δεδομένα εντός αλυσίδας
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Ενημερώσεις κλάδου
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Ενημερώσεις κλάδου
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Ενημερώσεις κλάδου
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

