Η σημερινή ζωντανή τιμή Karma Coin είναι 0.001549 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο KARMA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής KARMA εύκολα στη MEXC τώρα.

Karma Coin Λογότ.

Τιμή Karma Coin(KARMA)

Live Τιμή 1 KARMA σε USD

$0.001549
$0.001549$0.001549
-1.14%1D
Karma Coin (KARMA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:12:34 (UTC+8)

Karma Coin (KARMA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.001457
$ 0.001457$ 0.001457
Κατώτ. 24H
$ 0.001706
$ 0.001706$ 0.001706
Υψηλ. 24H

$ 0.001457
$ 0.001457$ 0.001457

$ 0.001706
$ 0.001706$ 0.001706

--
----

--
----

+2.17%

-1.14%

-26.49%

-26.49%

Karma Coin (KARMA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.001549. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KARMA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.001457 και ενός υψηλού $ 0.001706, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KARMA είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KARMA έχει αλλάξει κατά +2.17% την τελευταία ώρα, -1.14% τις τελευταίες 24 ώρες και -26.49% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Karma Coin (KARMA) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 1.39K
$ 1.39K$ 1.39K

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

--
----

999,988,284
999,988,284 999,988,284

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Karma Coin είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 1.39K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KARMA είναι --, με συνολική προσφορά 999988284. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.55M

Karma Coin (KARMA) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Karma Coin για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00001786-1.14%
30 ημέρες$ -0.002165-58.30%
60 Ημέρες$ -0.000451-22.55%
90 Ημέρες$ -0.000451-22.55%
Karma Coin Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το KARMA κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00001786 (-1.14%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Karma Coin Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.002165 (-58.30%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Karma Coin Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το KARMA άλλαξε κατά $ -0.000451 (-22.55%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Karma Coin Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.000451 (-22.55%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Karma Coin (KARMA);

Ελέγξτε τώρα τη Karma Coin σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Karma Coin (KARMA)

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Karma Coin είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Karma Coinεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεKARMA τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοKarma Coin ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Karma Coin ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Karma Coin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Karma Coin (KARMA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Karma Coin (KARMA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Karma Coin.

Ελέγξτε την Karma Coin πρόβλεψη τιμής τώρα!

Karma Coin (KARMA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Karma Coin (KARMA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του KARMA token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Karma Coin (KARMA)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Karma Coin? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Karma Coin στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Karma Coin Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Karma Coin, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Karma Coin
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Karma Coin

Πόσο αξίζει το Karma Coin (KARMA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή KARMA στο USD είναι 0.001549 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή KARMA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του KARMA σε USD είναι $ 0.001549. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Karma Coin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το KARMA είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του KARMA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του KARMA είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του KARMA;
Το KARMA πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του KARMA;
Το KARMA είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του KARMA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το KARMA είναι $ 1.39K USD.
Θα ανέβει το KARMA υψηλότερα φέτος;
Το KARMA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την KARMA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:12:34 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

