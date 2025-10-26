Wrapped XPL (WXPL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.368036 $ 0.368036 $ 0.368036 24H Tief $ 0.400268 $ 0.400268 $ 0.400268 24H Hoch 24H Tief $ 0.368036$ 0.368036 $ 0.368036 24H Hoch $ 0.400268$ 0.400268 $ 0.400268 Allzeithoch $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Niedrigster Preis $ 0.339178$ 0.339178 $ 0.339178 Preisänderung (1H) -0.86% Preisänderung (1T) +5.30% Preisänderung (7T) -3.82% Preisänderung (7T) -3.82%

Der Echtzeitpreis von Wrapped XPL (WXPL) beträgt $0.39408. In den letzten 24 Stunden wurde WXPL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.368036 und einem Höchstpreis von $ 0.400268 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WXPL liegt bei $ 1.69, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.339178.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WXPL im letzten Stunde um -0.86%, in den letzten 24 Stunden um +5.30% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped XPL (WXPL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 31.44M$ 31.44M $ 31.44M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 31.44M$ 31.44M $ 31.44M Umlaufangebot 79.79M 79.79M 79.79M Gesamtangebot 79,786,859.76167548 79,786,859.76167548 79,786,859.76167548

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped XPL beträgt $ 31.44M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WXPL liegt bei 79.79M, das Gesamtangebot bei 79786859.76167548. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 31.44M.