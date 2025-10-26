Umbrella Network (UMB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00020325 $ 0.00020325 $ 0.00020325 24H Tief $ 0.0002511 $ 0.0002511 $ 0.0002511 24H Hoch 24H Tief $ 0.00020325$ 0.00020325 $ 0.00020325 24H Hoch $ 0.0002511$ 0.0002511 $ 0.0002511 Allzeithoch $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Niedrigster Preis $ 0.00019168$ 0.00019168 $ 0.00019168 Preisänderung (1H) +6.06% Preisänderung (1T) +2.59% Preisänderung (7T) -17.97% Preisänderung (7T) -17.97%

Der Echtzeitpreis von Umbrella Network (UMB) beträgt $0.00021666. In den letzten 24 Stunden wurde UMB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00020325 und einem Höchstpreis von $ 0.0002511 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UMB liegt bei $ 2.62, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00019168.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UMB im letzten Stunde um +6.06%, in den letzten 24 Stunden um +2.59% und in den vergangenen 7 Tagen um -17.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Umbrella Network (UMB) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 87.67K$ 87.67K $ 87.67K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 91.46K$ 91.46K $ 91.46K Umlaufangebot 429.02M 429.02M 429.02M Gesamtangebot 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Umbrella Network beträgt $ 87.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UMB liegt bei 429.02M, das Gesamtangebot bei 447532308.6155464. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 91.46K.