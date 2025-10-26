Tonio (TONIO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00821079 $ 0.00821079 $ 0.00821079 24H Tief $ 0.00999583 $ 0.00999583 $ 0.00999583 24H Hoch 24H Tief $ 0.00821079$ 0.00821079 $ 0.00821079 24H Hoch $ 0.00999583$ 0.00999583 $ 0.00999583 Allzeithoch $ 0.03598027$ 0.03598027 $ 0.03598027 Niedrigster Preis $ 0.00348256$ 0.00348256 $ 0.00348256 Preisänderung (1H) +0.12% Preisänderung (1T) +2.50% Preisänderung (7T) +13.23% Preisänderung (7T) +13.23%

Der Echtzeitpreis von Tonio (TONIO) beträgt $0.0092388. In den letzten 24 Stunden wurde TONIO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00821079 und einem Höchstpreis von $ 0.00999583 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TONIO liegt bei $ 0.03598027, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00348256.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TONIO im letzten Stunde um +0.12%, in den letzten 24 Stunden um +2.50% und in den vergangenen 7 Tagen um +13.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Tonio (TONIO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 923.88K$ 923.88K $ 923.88K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 923.88K$ 923.88K $ 923.88K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tonio beträgt $ 923.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TONIO liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 923.88K.