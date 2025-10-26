PunkStrategy (PNKSTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.065976 $ 0.065976 $ 0.065976 24H Tief $ 0.079428 $ 0.079428 $ 0.079428 24H Hoch 24H Tief $ 0.065976$ 0.065976 $ 0.065976 24H Hoch $ 0.079428$ 0.079428 $ 0.079428 Allzeithoch $ 0.31653$ 0.31653 $ 0.31653 Niedrigster Preis $ 0.00698235$ 0.00698235 $ 0.00698235 Preisänderung (1H) -2.13% Preisänderung (1T) +11.91% Preisänderung (7T) +8.84% Preisänderung (7T) +8.84%

Der Echtzeitpreis von PunkStrategy (PNKSTR) beträgt $0.076977. In den letzten 24 Stunden wurde PNKSTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.065976 und einem Höchstpreis von $ 0.079428 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PNKSTR liegt bei $ 0.31653, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00698235.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PNKSTR im letzten Stunde um -2.13%, in den letzten 24 Stunden um +11.91% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.84% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PunkStrategy (PNKSTR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 73.08M$ 73.08M $ 73.08M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 73.08M$ 73.08M $ 73.08M Umlaufangebot 949.45M 949.45M 949.45M Gesamtangebot 949,447,548.2252132 949,447,548.2252132 949,447,548.2252132

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PunkStrategy beträgt $ 73.08M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PNKSTR liegt bei 949.45M, das Gesamtangebot bei 949447548.2252132. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 73.08M.