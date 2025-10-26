Neza (SN99) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.786373 $ 0.786373 $ 0.786373 24H Tief $ 0.862993 $ 0.862993 $ 0.862993 24H Hoch 24H Tief $ 0.786373$ 0.786373 $ 0.786373 24H Hoch $ 0.862993$ 0.862993 $ 0.862993 Allzeithoch $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 Niedrigster Preis $ 0.422352$ 0.422352 $ 0.422352 Preisänderung (1H) +5.48% Preisänderung (1T) +9.32% Preisänderung (7T) -1.84% Preisänderung (7T) -1.84%

Der Echtzeitpreis von Neza (SN99) beträgt $0.864389. In den letzten 24 Stunden wurde SN99 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.786373 und einem Höchstpreis von $ 0.862993 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SN99 liegt bei $ 1.91, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.422352.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SN99 im letzten Stunde um +5.48%, in den letzten 24 Stunden um +9.32% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.84% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Neza (SN99) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 991.23K$ 991.23K $ 991.23K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 991.23K$ 991.23K $ 991.23K Umlaufangebot 1.15M 1.15M 1.15M Gesamtangebot 1,146,738.580906587 1,146,738.580906587 1,146,738.580906587

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Neza beträgt $ 991.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SN99 liegt bei 1.15M, das Gesamtangebot bei 1146738.580906587. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 991.23K.