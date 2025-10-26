MOTO (MOTO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00185581 $ 0.00185581 $ 0.00185581 24H Tief $ 0.00214327 $ 0.00214327 $ 0.00214327 24H Hoch 24H Tief $ 0.00185581$ 0.00185581 $ 0.00185581 24H Hoch $ 0.00214327$ 0.00214327 $ 0.00214327 Allzeithoch $ 0.00592703$ 0.00592703 $ 0.00592703 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.04% Preisänderung (1T) +1.74% Preisänderung (7T) -19.80% Preisänderung (7T) -19.80%

Der Echtzeitpreis von MOTO (MOTO) beträgt $0.00200739. In den letzten 24 Stunden wurde MOTO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00185581 und einem Höchstpreis von $ 0.00214327 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MOTO liegt bei $ 0.00592703, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MOTO im letzten Stunde um -0.04%, in den letzten 24 Stunden um +1.74% und in den vergangenen 7 Tagen um -19.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MOTO (MOTO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MOTO beträgt $ 2.01M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MOTO liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.01M.