MOONDOGE (MOONDOGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01037486$ 0.01037486 $ 0.01037486 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.16% Preisänderung (1T) -0.70% Preisänderung (7T) -20.37% Preisänderung (7T) -20.37%

Der Echtzeitpreis von MOONDOGE (MOONDOGE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MOONDOGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MOONDOGE liegt bei $ 0.01037486, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MOONDOGE im letzten Stunde um -0.16%, in den letzten 24 Stunden um -0.70% und in den vergangenen 7 Tagen um -20.37% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MOONDOGE (MOONDOGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 51.55K$ 51.55K $ 51.55K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 51.55K$ 51.55K $ 51.55K Umlaufangebot 999.01M 999.01M 999.01M Gesamtangebot 999,013,574.050041 999,013,574.050041 999,013,574.050041

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MOONDOGE beträgt $ 51.55K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MOONDOGE liegt bei 999.01M, das Gesamtangebot bei 999013574.050041. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 51.55K.