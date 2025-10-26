Kepithor (KEPI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0022293 $ 0.0022293 $ 0.0022293 24H Tief $ 0.00230196 $ 0.00230196 $ 0.00230196 24H Hoch 24H Tief $ 0.0022293$ 0.0022293 $ 0.0022293 24H Hoch $ 0.00230196$ 0.00230196 $ 0.00230196 Allzeithoch $ 0.00475245$ 0.00475245 $ 0.00475245 Niedrigster Preis $ 0.00150493$ 0.00150493 $ 0.00150493 Preisänderung (1H) -0.28% Preisänderung (1T) +2.95% Preisänderung (7T) +12.77% Preisänderung (7T) +12.77%

Der Echtzeitpreis von Kepithor (KEPI) beträgt $0.00229524. In den letzten 24 Stunden wurde KEPI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0022293 und einem Höchstpreis von $ 0.00230196 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KEPI liegt bei $ 0.00475245, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00150493.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KEPI im letzten Stunde um -0.28%, in den letzten 24 Stunden um +2.95% und in den vergangenen 7 Tagen um +12.77% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kepithor (KEPI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 95.19K$ 95.19K $ 95.19K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 687.50K$ 687.50K $ 687.50K Umlaufangebot 41.47M 41.47M 41.47M Gesamtangebot 299,540,253.0 299,540,253.0 299,540,253.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kepithor beträgt $ 95.19K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KEPI liegt bei 41.47M, das Gesamtangebot bei 299540253.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 687.50K.