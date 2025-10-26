HotKeySwap (HOTKEY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00245095 $ 0.00245095 $ 0.00245095 24H Tief $ 0.0027382 $ 0.0027382 $ 0.0027382 24H Hoch 24H Tief $ 0.00245095$ 0.00245095 $ 0.00245095 24H Hoch $ 0.0027382$ 0.0027382 $ 0.0027382 Allzeithoch $ 0.581112$ 0.581112 $ 0.581112 Niedrigster Preis $ 0.00173695$ 0.00173695 $ 0.00173695 Preisänderung (1H) +3.91% Preisänderung (1T) +12.61% Preisänderung (7T) +22.48% Preisänderung (7T) +22.48%

Der Echtzeitpreis von HotKeySwap (HOTKEY) beträgt $0.00277289. In den letzten 24 Stunden wurde HOTKEY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00245095 und einem Höchstpreis von $ 0.0027382 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HOTKEY liegt bei $ 0.581112, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00173695.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HOTKEY im letzten Stunde um +3.91%, in den letzten 24 Stunden um +12.61% und in den vergangenen 7 Tagen um +22.48% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

HotKeySwap (HOTKEY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 260.15K$ 260.15K $ 260.15K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 260.15K$ 260.15K $ 260.15K Umlaufangebot 95.00M 95.00M 95.00M Gesamtangebot 95,000,000.0 95,000,000.0 95,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von HotKeySwap beträgt $ 260.15K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HOTKEY liegt bei 95.00M, das Gesamtangebot bei 95000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 260.15K.