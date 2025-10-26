Cybercentry (CENTRY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00069909 $ 0.00069909 $ 0.00069909 24H Tief $ 0.00101306 $ 0.00101306 $ 0.00101306 24H Hoch 24H Tief $ 0.00069909$ 0.00069909 $ 0.00069909 24H Hoch $ 0.00101306$ 0.00101306 $ 0.00101306 Allzeithoch $ 0.00158644$ 0.00158644 $ 0.00158644 Niedrigster Preis $ 0.00014061$ 0.00014061 $ 0.00014061 Preisänderung (1H) -9.02% Preisänderung (1T) -3.62% Preisänderung (7T) +206.49% Preisänderung (7T) +206.49%

Der Echtzeitpreis von Cybercentry (CENTRY) beträgt $0.0007901. In den letzten 24 Stunden wurde CENTRY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00069909 und einem Höchstpreis von $ 0.00101306 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CENTRY liegt bei $ 0.00158644, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00014061.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CENTRY im letzten Stunde um -9.02%, in den letzten 24 Stunden um -3.62% und in den vergangenen 7 Tagen um +206.49% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cybercentry (CENTRY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 323.32K$ 323.32K $ 323.32K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 790.10K$ 790.10K $ 790.10K Umlaufangebot 409.21M 409.21M 409.21M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cybercentry beträgt $ 323.32K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CENTRY liegt bei 409.21M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 790.10K.