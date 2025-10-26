CreatorDAO (CREATOR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00584776 24H Hoch $ 0.00653287 Allzeithoch $ 0.02225446 Niedrigster Preis $ 0.00269697 Preisänderung (1H) +3.14% Preisänderung (1T) -1.80% Preisänderung (7T) -27.30%

Der Echtzeitpreis von CreatorDAO (CREATOR) beträgt $0.00609566. In den letzten 24 Stunden wurde CREATOR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00584776 und einem Höchstpreis von $ 0.00653287 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CREATOR liegt bei $ 0.02225446, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00269697.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CREATOR im letzten Stunde um +3.14%, in den letzten 24 Stunden um -1.80% und in den vergangenen 7 Tagen um -27.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CreatorDAO (CREATOR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.45M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.10M Umlaufangebot 237.75M Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CreatorDAO beträgt $ 1.45M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CREATOR liegt bei 237.75M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.10M.