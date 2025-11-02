UdvekslingDEX+
Den direkte Wrapped 0G pris i dag er 1.068 USD. Følg med i realtid W0G til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk W0G prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om W0G

W0G Prisinfo

Hvad er W0G

W0G Tokenomics

W0G Prisprognose

Wrapped 0G Pris (W0G)

1 W0G til USD direkte pris:

$1.068
$1.068$1.068
-1.70%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
USD
Wrapped 0G (W0G) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:12:57 (UTC+8)

Wrapped 0G (W0G) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 1.053
$ 1.053$ 1.053
24H lav
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
24H høj

$ 1.053
$ 1.053$ 1.053

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 3.31
$ 3.31$ 3.31

$ 1.053
$ 1.053$ 1.053

-0.05%

-1.78%

-39.01%

-39.01%

Wrapped 0G (W0G) realtidsprisen er $1.068. I løbet af de sidste 24 timer har W0G handlet mellem et lavpunkt på $ 1.053 og et højdepunkt på $ 1.14, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. W0Gs højeste pris nogensinde er $ 3.31, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.053.

Når det gælder kortsigtet performance, W0G har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, -1.78% i løbet af 24 timer og -39.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped 0G (W0G) Markedsinformation

$ 12.96M
$ 12.96M$ 12.96M

--
----

$ 12.96M
$ 12.96M$ 12.96M

12.14M
12.14M 12.14M

12,139,349.0
12,139,349.0 12,139,349.0

Den nuværende markedsværdi på Wrapped 0G er $ 12.96M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af W0G er 12.14M, med et samlet udbud på 12139349.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.96M.

Wrapped 0G (W0G) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Wrapped 0G til USD $ -0.019403921554119.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Wrapped 0G til USD $ -0.6493153776.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Wrapped 0G til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Wrapped 0G til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.019403921554119-1.78%
30 dage$ -0.6493153776-60.79%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Wrapped 0G (W0G)

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

Wrapped 0G Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Wrapped 0G (W0G) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Wrapped 0G (W0G) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Wrapped 0G.

Tjek Wrapped 0G prisprediktion nu!

W0G til lokale valutaer

Wrapped 0G (W0G) Tokenomics

At forstå tokenomics for Wrapped 0G (W0G) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om W0G Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Wrapped 0G (W0G)

Hvor meget er Wrapped 0G (W0G) værd i dag?
Den direkte W0G pris i USD er 1.068 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle W0G til USD pris?
Den aktuelle pris på W0Gtil USD er $ 1.068. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Wrapped 0G?
Markedsværdien for W0G er $ 12.96M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af W0G?
Den cirkulerende forsyning af W0G er 12.14M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på W0G?
W0G opnåede en ATH-pris på 3.31 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på W0G?
W0G så en ATL-pris på 1.053 USD.
Hvad er handelsvolumen for W0G?
Direkte 24-timers handelsvolumen for W0G er -- USD.
Bliver W0G højere i år?
W0G kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se W0G prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Wrapped 0G (W0G) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

