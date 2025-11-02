Wrapped 0G (W0G) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.053 $ 1.053 $ 1.053 24H lav $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24H høj 24H lav $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 24H høj $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 All Time High $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 Laveste pris $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 Prisændring (1H) -0.05% Prisændring (1D) -1.78% Prisændring (7D) -39.01% Prisændring (7D) -39.01%

Wrapped 0G (W0G) realtidsprisen er $1.068. I løbet af de sidste 24 timer har W0G handlet mellem et lavpunkt på $ 1.053 og et højdepunkt på $ 1.14, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. W0Gs højeste pris nogensinde er $ 3.31, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.053.

Når det gælder kortsigtet performance, W0G har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, -1.78% i løbet af 24 timer og -39.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped 0G (W0G) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.96M$ 12.96M $ 12.96M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 12.96M$ 12.96M $ 12.96M Cirkulationsforsyning 12.14M 12.14M 12.14M Samlet Udbud 12,139,349.0 12,139,349.0 12,139,349.0

Den nuværende markedsværdi på Wrapped 0G er $ 12.96M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af W0G er 12.14M, med et samlet udbud på 12139349.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.96M.