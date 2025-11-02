UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte US Nerite Dollar pris i dag er 0.974284 USD. Følg med i realtid USND til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk USND prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte US Nerite Dollar pris i dag er 0.974284 USD. Følg med i realtid USND til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk USND prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om USND

USND Prisinfo

Hvad er USND

USND Officiel hjemmeside

USND Tokenomics

USND Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

US Nerite Dollar Logo

US Nerite Dollar Pris (USND)

Ikke noteret

1 USND til USD direkte pris:

$0.974284
$0.974284$0.974284
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
US Nerite Dollar (USND) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:04:51 (UTC+8)

US Nerite Dollar (USND) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.973256
$ 0.973256$ 0.973256
24H lav
$ 0.981442
$ 0.981442$ 0.981442
24H høj

$ 0.973256
$ 0.973256$ 0.973256

$ 0.981442
$ 0.981442$ 0.981442

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

$ 0.938246
$ 0.938246$ 0.938246

-0.14%

+0.05%

-2.34%

-2.34%

US Nerite Dollar (USND) realtidsprisen er $0.974284. I løbet af de sidste 24 timer har USND handlet mellem et lavpunkt på $ 0.973256 og et højdepunkt på $ 0.981442, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USNDs højeste pris nogensinde er $ 1.61, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.938246.

Når det gælder kortsigtet performance, USND har ændret sig med -0.14% i løbet af den sidste time, +0.05% i løbet af 24 timer og -2.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

US Nerite Dollar (USND) Markedsinformation

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

--
----

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

2.37M
2.37M 2.37M

2,366,787.807740859
2,366,787.807740859 2,366,787.807740859

Den nuværende markedsværdi på US Nerite Dollar er $ 2.31M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USND er 2.37M, med et samlet udbud på 2366787.807740859. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.31M.

US Nerite Dollar (USND) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af US Nerite Dollar til USD $ +0.00044412.
I de sidste 30 dage var prisændringen af US Nerite Dollar til USD $ -0.0271275739.
I de sidste 60 dage var prisændringen af US Nerite Dollar til USD $ -0.0521187380.
I de sidste 90 dage var prisændringen af US Nerite Dollar til USD $ -0.0278294926285662.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00044412+0.05%
30 dage$ -0.0271275739-2.78%
60 dage$ -0.0521187380-5.34%
90 dage$ -0.0278294926285662-2.77%

Hvad er US Nerite Dollar (USND)

USND is a Streamable and Redeemable stablecoin pegged to $1.00 issued by the Nerite protocol, a friendly fork of Liquity on Arbitrum. It allows users to borrow against ETH, wstETH, rETH, tBTC, plus some LRTs and Defi tokens. Borrowers can choose their own interest rates when creating a Collateralized Debt Position (CDP) on Nerite. USND is natively yield bearing when deposited in the Stability Pools (SPs). Yield is earned through borrowing fees (75% of fees paid by borrowers goes to the stability pool USND stablecoin depositors), liquidations, and inflationary incentives.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

US Nerite Dollar (USND) Ressource

Officiel hjemmeside

US Nerite Dollar Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil US Nerite Dollar (USND) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine US Nerite Dollar (USND) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for US Nerite Dollar.

Tjek US Nerite Dollar prisprediktion nu!

USND til lokale valutaer

US Nerite Dollar (USND) Tokenomics

At forstå tokenomics for US Nerite Dollar (USND) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om USND Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om US Nerite Dollar (USND)

Hvor meget er US Nerite Dollar (USND) værd i dag?
Den direkte USND pris i USD er 0.974284 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle USND til USD pris?
Den aktuelle pris på USNDtil USD er $ 0.974284. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af US Nerite Dollar?
Markedsværdien for USND er $ 2.31M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af USND?
Den cirkulerende forsyning af USND er 2.37M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på USND?
USND opnåede en ATH-pris på 1.61 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på USND?
USND så en ATL-pris på 0.938246 USD.
Hvad er handelsvolumen for USND?
Direkte 24-timers handelsvolumen for USND er -- USD.
Bliver USND højere i år?
USND kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se USND prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:04:51 (UTC+8)

US Nerite Dollar (USND) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,987.00
$109,987.00$109,987.00

-0.27%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.77
$3,866.77$3,866.77

-0.73%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02822
$0.02822$0.02822

-6.08%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.24
$185.24$185.24

-0.63%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,987.00
$109,987.00$109,987.00

-0.27%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.77
$3,866.77$3,866.77

-0.73%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.24
$185.24$185.24

-0.63%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.33
$71.33$71.33

+0.59%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.794
$19.794$19.794

+3.60%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07759
$0.07759$0.07759

+55.18%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0038764
$0.0038764$0.0038764

+90.04%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005484
$0.00005484$0.00005484

+86.40%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000280
$0.000280$0.000280

+63.74%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0019
$0.0019$0.0019

+46.15%