US Nerite Dollar (USND) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.973256 $ 0.973256 $ 0.973256 24H lav $ 0.981442 $ 0.981442 $ 0.981442 24H høj 24H lav $ 0.973256$ 0.973256 $ 0.973256 24H høj $ 0.981442$ 0.981442 $ 0.981442 All Time High $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 Laveste pris $ 0.938246$ 0.938246 $ 0.938246 Prisændring (1H) -0.14% Prisændring (1D) +0.05% Prisændring (7D) -2.34% Prisændring (7D) -2.34%

US Nerite Dollar (USND) realtidsprisen er $0.974284. I løbet af de sidste 24 timer har USND handlet mellem et lavpunkt på $ 0.973256 og et højdepunkt på $ 0.981442, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USNDs højeste pris nogensinde er $ 1.61, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.938246.

Når det gælder kortsigtet performance, USND har ændret sig med -0.14% i løbet af den sidste time, +0.05% i løbet af 24 timer og -2.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

US Nerite Dollar (USND) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Cirkulationsforsyning 2.37M 2.37M 2.37M Samlet Udbud 2,366,787.807740859 2,366,787.807740859 2,366,787.807740859

Den nuværende markedsværdi på US Nerite Dollar er $ 2.31M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USND er 2.37M, med et samlet udbud på 2366787.807740859. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.31M.