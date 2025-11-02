Official PPshow (PP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00289955 24H lav $ 0.00364704 24H høj
Prisændring (1H) +3.02% Prisændring (1D) +16.97% Prisændring (7D) +37.72%

Official PPshow (PP) realtidsprisen er $0.00348209. I løbet af de sidste 24 timer har PP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00289955 og et højdepunkt på $ 0.00364704, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PPs højeste pris nogensinde er $ 0.00379033, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00122364.

Når det gælder kortsigtet performance, PP har ændret sig med +3.02% i løbet af den sidste time, +16.97% i løbet af 24 timer og +37.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Official PPshow (PP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.73M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.76M Cirkulationsforsyning 501.97M Samlet Udbud 801,969,565.023259

Den nuværende markedsværdi på Official PPshow er $ 1.73M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PP er 501.97M, med et samlet udbud på 801969565.023259. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.76M.