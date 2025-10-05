Midas mTBILL (MTBILL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 24H lav $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 24H høj 24H lav $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 24H høj $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 All Time High $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Laveste pris $ 0.937036$ 0.937036 $ 0.937036 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) 0.00% Prisændring (7D) +0.08% Prisændring (7D) +0.08%

Midas mTBILL (MTBILL) realtidsprisen er $1.039. I løbet af de sidste 24 timer har MTBILL handlet mellem et lavpunkt på $ 1.039 og et højdepunkt på $ 1.039, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MTBILLs højeste pris nogensinde er $ 1.039, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.937036.

Når det gælder kortsigtet performance, MTBILL har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og +0.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Midas mTBILL (MTBILL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Cirkulationsforsyning 20.05M 20.05M 20.05M Samlet Udbud 20,051,970.89808558 20,051,970.89808558 20,051,970.89808558

Den nuværende markedsværdi på Midas mTBILL er $ 20.84M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MTBILL er 20.05M, med et samlet udbud på 20051970.89808558. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 20.84M.