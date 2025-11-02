UdvekslingDEX+
Den direkte Guardian Token pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid GUARDIAN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GUARDIAN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om GUARDIAN

GUARDIAN Prisinfo

Hvad er GUARDIAN

GUARDIAN Whitepaper

GUARDIAN Officiel hjemmeside

GUARDIAN Tokenomics

GUARDIAN Prisprognose

Guardian Token Logo

Guardian Token Pris (GUARDIAN)

Ikke noteret

1 GUARDIAN til USD direkte pris:

$0.00060494
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Guardian Token (GUARDIAN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:46:11 (UTC+8)

Guardian Token (GUARDIAN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
24H lav
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--

--

+6.53%

+6.53%

Guardian Token (GUARDIAN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GUARDIAN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GUARDIANs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GUARDIAN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +6.53% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Guardian Token (GUARDIAN) Markedsinformation

$ 419.41K
--
$ 419.41K
693.31M
693,308,389.030029
Den nuværende markedsværdi på Guardian Token er $ 419.41K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GUARDIAN er 693.31M, med et samlet udbud på 693308389.030029. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 419.41K.

Guardian Token (GUARDIAN) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Guardian Token til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Guardian Token til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Guardian Token til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Guardian Token til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0-18.45%
60 dage$ 0-15.78%
90 dage$ 0--

Hvad er Guardian Token (GUARDIAN)

Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Guardian Token (GUARDIAN) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Guardian Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Guardian Token (GUARDIAN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Guardian Token (GUARDIAN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Guardian Token.

Tjek Guardian Token prisprediktion nu!

GUARDIAN til lokale valutaer

Guardian Token (GUARDIAN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Guardian Token (GUARDIAN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GUARDIAN Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Guardian Token (GUARDIAN)

Hvor meget er Guardian Token (GUARDIAN) værd i dag?
Den direkte GUARDIAN pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GUARDIAN til USD pris?
Den aktuelle pris på GUARDIANtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Guardian Token?
Markedsværdien for GUARDIAN er $ 419.41K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GUARDIAN?
Den cirkulerende forsyning af GUARDIAN er 693.31M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GUARDIAN?
GUARDIAN opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GUARDIAN?
GUARDIAN så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for GUARDIAN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GUARDIAN er -- USD.
Bliver GUARDIAN højere i år?
GUARDIAN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GUARDIAN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Guardian Token (GUARDIAN) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

