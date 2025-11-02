gooncoin (GOONCOIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0017408$ 0.0017408 $ 0.0017408 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.84% Prisændring (1D) -0.23% Prisændring (7D) -1.34% Prisændring (7D) -1.34%

gooncoin (GOONCOIN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GOONCOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GOONCOINs højeste pris nogensinde er $ 0.0017408, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GOONCOIN har ændret sig med +0.84% i løbet af den sidste time, -0.23% i løbet af 24 timer og -1.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

gooncoin (GOONCOIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K Cirkulationsforsyning 996.64M 996.64M 996.64M Samlet Udbud 996,635,539.354288 996,635,539.354288 996,635,539.354288

Den nuværende markedsværdi på gooncoin er $ 15.18K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GOONCOIN er 996.64M, med et samlet udbud på 996635539.354288. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.18K.