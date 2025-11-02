Diem (DIEM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 133.11 24H høj $ 138.48 All Time High $ 347.15 Laveste pris $ 122.12 Prisændring (1H) +0.08% Prisændring (1D) +1.97% Prisændring (7D) -3.58%

Diem (DIEM) realtidsprisen er $136.66. I løbet af de sidste 24 timer har DIEM handlet mellem et lavpunkt på $ 133.11 og et højdepunkt på $ 138.48, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DIEMs højeste pris nogensinde er $ 347.15, mens den laveste pris nogensinde er $ 122.12.

Når det gælder kortsigtet performance, DIEM har ændret sig med +0.08% i løbet af den sidste time, +1.97% i løbet af 24 timer og -3.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Diem (DIEM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.30M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.30M Cirkulationsforsyning 31.44K Samlet Udbud 31,435.99113321907

Den nuværende markedsværdi på Diem er $ 4.30M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DIEM er 31.44K, med et samlet udbud på 31435.99113321907. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.30M.