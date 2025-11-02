UdvekslingDEX+
Den direkte Diem pris i dag er 136.66 USD. Følg med i realtid DIEM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DIEM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Diem Pris (DIEM)

1 DIEM til USD direkte pris:

$136.75
+2.00%1D
+2.00%1D
USD
Diem (DIEM) Live prisdiagram
Diem (DIEM) Prisoplysninger (USD)

Diem (DIEM) realtidsprisen er $136.66. I løbet af de sidste 24 timer har DIEM handlet mellem et lavpunkt på $ 133.11 og et højdepunkt på $ 138.48, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DIEMs højeste pris nogensinde er $ 347.15, mens den laveste pris nogensinde er $ 122.12.

Når det gælder kortsigtet performance, DIEM har ændret sig med +0.08% i løbet af den sidste time, +1.97% i løbet af 24 timer og -3.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Diem (DIEM) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Diem er $ 4.30M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DIEM er 31.44K, med et samlet udbud på 31435.99113321907. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.30M.

Diem (DIEM) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Diem til USD $ +2.64.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Diem til USD $ -3.8227355160.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Diem til USD $ -49.7059615340.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Diem til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +2.64+1.97%
30 dage$ -3.8227355160-2.79%
60 dage$ -49.7059615340-36.37%
90 dage$ 0--

Hvad er Diem (DIEM)

DIEM transforms AI compute from a service you rent into an onchain asset you own: tokenized intelligence. Each Diem token represents $1 per day of Venice API capacity that never expires and never changes value. DIEM are ERC20 tokens on Base and can be transferred, traded, and staked. DIEM can only be minted by locking staked VVV (sVVV), making DIEM and VVV a foundational assets for onchain AI. Tokenizing intelligence with DIEM creates new possibilities:

Developers/agents: 1 DIEM = $1/day Venice API access, forever VVV holders: Monetize unused compute as DIEM → earn yield → buy back later to unlock VVV Apps: Fixed AI costs, guaranteed capacity, no variable API bills Onchain economy: Agents own their intelligence, DeFi collateralizes compute

Minting DIEM with VVV creates a brand-new onchain building block for AI – programmable, composable compute

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Diem (DIEM) Ressource

Officiel hjemmeside

Diem Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Diem (DIEM) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Diem (DIEM) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Diem.

Tjek Diem prisprediktion nu!

DIEM til lokale valutaer

Diem (DIEM) Tokenomics

At forstå tokenomics for Diem (DIEM) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DIEM Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Diem (DIEM)

Hvor meget er Diem (DIEM) værd i dag?
Den direkte DIEM pris i USD er 136.66 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DIEM til USD pris?
Den aktuelle pris på DIEMtil USD er $ 136.66. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Diem?
Markedsværdien for DIEM er $ 4.30M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DIEM?
Den cirkulerende forsyning af DIEM er 31.44K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DIEM?
DIEM opnåede en ATH-pris på 347.15 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DIEM?
DIEM så en ATL-pris på 122.12 USD.
Hvad er handelsvolumen for DIEM?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DIEM er -- USD.
Bliver DIEM højere i år?
DIEM kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DIEM prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

