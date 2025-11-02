UdvekslingDEX+
Den direkte Defi Tiger pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid DTG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DTG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DTG

DTG Prisinfo

Hvad er DTG

DTG Whitepaper

DTG Officiel hjemmeside

DTG Tokenomics

DTG Prisprognose

Defi Tiger Logo

Defi Tiger Pris (DTG)

Ikke noteret

1 DTG til USD direkte pris:

--
----
+1.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Defi Tiger (DTG) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:22:26 (UTC+8)

Defi Tiger (DTG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

+1.47%

-20.71%

-20.71%

Defi Tiger (DTG) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DTG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DTGs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DTG har ændret sig med +0.04% i løbet af den sidste time, +1.47% i løbet af 24 timer og -20.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Defi Tiger (DTG) Markedsinformation

$ 997.95K
$ 997.95K$ 997.95K

--
----

$ 997.95K
$ 997.95K$ 997.95K

353.29T
353.29T 353.29T

353,288,557,154,344.94
353,288,557,154,344.94 353,288,557,154,344.94

Den nuværende markedsværdi på Defi Tiger er $ 997.95K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DTG er 353.29T, med et samlet udbud på 353288557154344.94. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 997.95K.

Defi Tiger (DTG) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Defi Tiger til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Defi Tiger til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Defi Tiger til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Defi Tiger til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.47%
30 dage$ 0-17.83%
60 dage$ 0-41.38%
90 dage$ 0--

Hvad er Defi Tiger (DTG)

DTG is a Decentralized Meme Asset driven by a community Of Defi Enthusiasts with a unique love for felines.

With the calm ferocity of a Tiger and the quiet hum of a financial hub, we believe we can change the world one Transaction and one Tiger at a time.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Defi Tiger (DTG) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Defi Tiger Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Defi Tiger (DTG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Defi Tiger (DTG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Defi Tiger.

Tjek Defi Tiger prisprediktion nu!

DTG til lokale valutaer

Defi Tiger (DTG) Tokenomics

At forstå tokenomics for Defi Tiger (DTG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DTG Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Defi Tiger (DTG)

Hvor meget er Defi Tiger (DTG) værd i dag?
Den direkte DTG pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DTG til USD pris?
Den aktuelle pris på DTGtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Defi Tiger?
Markedsværdien for DTG er $ 997.95K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DTG?
Den cirkulerende forsyning af DTG er 353.29T USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DTG?
DTG opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DTG?
DTG så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for DTG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DTG er -- USD.
Bliver DTG højere i år?
DTG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DTG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Defi Tiger (DTG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

