Hvad er Etherex (ETHEREX)

Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.

Etherex Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Etherex (ETHEREX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Etherex (ETHEREX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Etherex.

Etherex (ETHEREX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Etherex (ETHEREX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ETHEREX Tokens omfattende tokenomics nu!

Etherex Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Etherex, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvad er markedsværdien af Etherex? Markedsværdien for ETHEREX er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af ETHEREX? Den cirkulerende forsyning af ETHEREX er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på ETHEREX? ETHEREX opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ETHEREX? ETHEREX så en ATL-pris på -- USD .

Etherex (ETHEREX) Vigtige brancheopdateringer

