BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Seascape Crowns je 0.12982 USD. Sledujte aktualizace cen CWS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CWS.Dnešní aktuální cena Seascape Crowns je 0.12982 USD. Sledujte aktualizace cen CWS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CWS.

Více informací o CWS

Informace o ceně CWS

Co je to CWS

Oficiální webové stránky CWS

Tokenomika pro CWS

Předpověď cen CWS

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Seascape Crowns

Seascape Crowns Cena (CWS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CWS na USD

$0.12982
$0.12982$0.12982
+28.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Seascape Crowns (CWS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:26:37 (UTC+8)

Informace o ceně Seascape Crowns (CWS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.100423
$ 0.100423$ 0.100423
Nejnižší za 24 h
$ 0.139731
$ 0.139731$ 0.139731
Nejvyšší za 24 h

$ 0.100423
$ 0.100423$ 0.100423

$ 0.139731
$ 0.139731$ 0.139731

$ 61.33
$ 61.33$ 61.33

$ 0.063296
$ 0.063296$ 0.063296

+0.23%

+28.18%

-26.35%

-26.35%

Cena Seascape Crowns (CWS) v reálném čase je $0.12982. Za posledních 24 hodin se CWS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.100423 do maxima $ 0.139731, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CWS v historii je $ 61.33, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.063296.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CWS se za poslední hodinu změnila o +0.23%, za 24 hodin o +28.18% a za posledních 7 dní o -26.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Seascape Crowns (CWS)

$ 992.59K
$ 992.59K$ 992.59K

--
----

$ 992.59K
$ 992.59K$ 992.59K

7.65M
7.65M 7.65M

7,645,850.9663491575
7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575

Aktuální tržní kapitalizace Seascape Crowns je $ 992.59K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CWS je 7.65M, přičemž celková zásoba je 7645850.9663491575. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 992.59K.

Historie cen v USD pro Seascape Crowns (CWS)

Během dnešního dne byla změna ceny Seascape Crowns na USD  $ +0.02854362.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Seascape Crowns na USD  $ +0.0328636863.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Seascape Crowns na USD  $ +0.0506259703.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Seascape Crowns na USD  $ +0.0173288202520167.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.02854362+28.18%
30 dní$ +0.0328636863+25.31%
60 dní$ +0.0506259703+39.00%
90 dní$ +0.0173288202520167+15.40%

Co je Seascape Crowns (CWS)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Seascape Crowns (CWS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Seascape Crowns (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Seascape Crowns (CWS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Seascape Crowns (CWS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Seascape Crowns.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Seascape Crowns!

CWS na místní měny

Tokenomika pro Seascape Crowns (CWS)

Pochopení tokenomiky Seascape Crowns (CWS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CWS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Seascape Crowns (CWS)

Jakou hodnotu má dnes Seascape Crowns (CWS)?
Aktuální cena CWS v USD je 0.12982 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CWS v USD?
Aktuální cena CWS v USD je $ 0.12982. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Seascape Crowns?
Tržní kapitalizace CWS je $ 992.59K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CWS v oběhu?
Objem CWS v oběhu je 7.65M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CWS?
CWS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 61.33 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CWS?
CWS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.063296 USD.
Jaký je objem obchodování CWS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CWS je -- USD.
Dosáhne CWS letos vyšší ceny?
CWS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCWS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:26:37 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Seascape Crowns (CWS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,176.13
$110,176.13$110,176.13

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.45
$3,874.45$3,874.45

+0.35%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02371
$0.02371$0.02371

-26.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.34
$186.34$186.34

-0.96%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.45
$3,874.45$3,874.45

+0.35%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,176.13
$110,176.13$110,176.13

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.34
$186.34$186.34

-0.96%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5080
$2.5080$2.5080

-0.63%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.97
$1,085.97$1,085.97

+0.14%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.07937
$0.07937$0.07937

+58.74%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.44000
$0.44000$0.44000

+2,100.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.44000
$0.44000$0.44000

+2,100.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00224
$0.00224$0.00224

+86.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0038099
$0.0038099$0.0038099

+94.18%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000815
$0.0000815$0.0000815

+63.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.160
$20.160$20.160

+56.71%