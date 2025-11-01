BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Metavault Trade je 0.04691902 USD. Sledujte aktualizace cen MVX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase.

Více informací o MVX

Informace o ceně MVX

Co je to MVX

Oficiální webové stránky MVX

Tokenomika pro MVX

Předpověď cen MVX

Metavault Trade Cena (MVX)

Aktuální cena 1 MVX na USD

$0.04691902
$0.04691902$0.04691902
0.00%1D
mexc
Graf aktuální ceny Metavault Trade (MVX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:51:34 (UTC+8)

Informace o ceně Metavault Trade (MVX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.04518492
$ 0.04518492$ 0.04518492
Nejnižší za 24 h
$ 0.04894661
$ 0.04894661$ 0.04894661
Nejvyšší za 24 h

$ 0.04518492
$ 0.04518492$ 0.04518492

$ 0.04894661
$ 0.04894661$ 0.04894661

$ 4.62
$ 4.62$ 4.62

$ 0.00148601
$ 0.00148601$ 0.00148601

-0.09%

+0.09%

+2.40%

+2.40%

Cena Metavault Trade (MVX) v reálném čase je $0.04691902. Za posledních 24 hodin se MVX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04518492 do maxima $ 0.04894661, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MVX v historii je $ 4.62, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00148601.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MVX se za poslední hodinu změnila o -0.09%, za 24 hodin o +0.09% a za posledních 7 dní o +2.40%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Metavault Trade (MVX)

$ 117.89K
$ 117.89K$ 117.89K

--
----

$ 187.68K
$ 187.68K$ 187.68K

2.51M
2.51M 2.51M

4,000,000.0
4,000,000.0 4,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Metavault Trade je $ 117.89K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MVX je 2.51M, přičemž celková zásoba je 4000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 187.68K.

Historie cen v USD pro Metavault Trade (MVX)

Během dnešního dne byla změna ceny Metavault Trade na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Metavault Trade na USD  $ -0.0053482427.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Metavault Trade na USD  $ -0.0131255489.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Metavault Trade na USD  $ -0.002402377783726205.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.09%
30 dní$ -0.0053482427-11.39%
60 dní$ -0.0131255489-27.97%
90 dní$ -0.002402377783726205-4.87%

Co je Metavault Trade (MVX)

Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.

Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.

Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:

Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.

Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.

All-in-one platform: spot and leverage trading.

Předpověď ceny Metavault Trade (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Metavault Trade (MVX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Metavault Trade (MVX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Metavault Trade.

Tokenomika pro Metavault Trade (MVX)

Pochopení tokenomiky Metavault Trade (MVX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MVX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Metavault Trade (MVX)

Jakou hodnotu má dnes Metavault Trade (MVX)?
Aktuální cena MVX v USD je 0.04691902 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MVX v USD?
Aktuální cena MVX v USD je $ 0.04691902. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Metavault Trade?
Tržní kapitalizace MVX je $ 117.89K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MVX v oběhu?
Objem MVX v oběhu je 2.51M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MVX?
MVX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 4.62 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MVX?
MVX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00148601 USD.
Jaký je objem obchodování MVX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MVX je -- USD.
Dosáhne MVX letos vyšší ceny?
MVX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMVX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Metavault Trade (MVX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

