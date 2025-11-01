BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena iAero Protocol LIQ je 0.10076 USD. Sledujte aktualizace cen LIQ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase.

Více informací o LIQ

Informace o ceně LIQ

Co je to LIQ

Bílá kniha pro LIQ

Oficiální webové stránky LIQ

Tokenomika pro LIQ

Předpověď cen LIQ

Logo iAero Protocol LIQ

iAero Protocol LIQ Cena (LIQ)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LIQ na USD

-6.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny iAero Protocol LIQ (LIQ)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:58:13 (UTC+8)

Informace o ceně iAero Protocol LIQ (LIQ) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.01%

-6.02%

-7.52%

-7.52%

Cena iAero Protocol LIQ (LIQ) v reálném čase je $0.10076. Za posledních 24 hodin se LIQ obchodoval v rozmezí od minima $ 0.10075 do maxima $ 0.107218, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LIQ v historii je $ 0.122092, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.075217.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LIQ se za poslední hodinu změnila o +0.01%, za 24 hodin o -6.02% a za posledních 7 dní o -7.52%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu iAero Protocol LIQ (LIQ)

Aktuální tržní kapitalizace iAero Protocol LIQ je $ 1.35M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LIQ je 13.36M, přičemž celková zásoba je 32210847.74872475. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.25M.

Historie cen v USD pro iAero Protocol LIQ (LIQ)

Během dnešního dne byla změna ceny iAero Protocol LIQ na USD  $ -0.0064579021535151.
Za posledních 30 dní byla změna ceny iAero Protocol LIQ na USD  $ -0.0105836087.
Za posledních 60 dní byla změna ceny iAero Protocol LIQ na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny iAero Protocol LIQ na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0064579021535151-6.02%
30 dní$ -0.0105836087-10.50%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je iAero Protocol LIQ (LIQ)

Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.

The "Cake and Eat It Too" Protocol

Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.

iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj iAero Protocol LIQ (LIQ)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny iAero Protocol LIQ (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít iAero Protocol LIQ (LIQ) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva iAero Protocol LIQ (LIQ) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro iAero Protocol LIQ.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny iAero Protocol LIQ!

LIQ na místní měny

Tokenomika pro iAero Protocol LIQ (LIQ)

Pochopení tokenomiky iAero Protocol LIQ (LIQ) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LIQ hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně iAero Protocol LIQ (LIQ)

Jakou hodnotu má dnes iAero Protocol LIQ (LIQ)?
Aktuální cena LIQ v USD je 0.10076 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LIQ v USD?
Aktuální cena LIQ v USD je $ 0.10076. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace iAero Protocol LIQ?
Tržní kapitalizace LIQ je $ 1.35M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LIQ v oběhu?
Objem LIQ v oběhu je 13.36M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LIQ?
LIQ dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.122092 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LIQ?
LIQ dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.075217 USD.
Jaký je objem obchodování LIQ?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LIQ je -- USD.
Dosáhne LIQ letos vyšší ceny?
LIQ může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLIQ, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:58:13 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se iAero Protocol LIQ (LIQ)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

