Dnešní aktuální cena Go Rest Offline je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GROF v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GROF.

Go Rest Offline Cena (GROF)

Informace o ceně Go Rest Offline (GROF) (USD)

Cena Go Rest Offline (GROF) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GROF obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GROF v historii je $ 0.0059774, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GROF se za poslední hodinu změnila o +0.19%, za 24 hodin o +1.56% a za posledních 7 dní o -8.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Go Rest Offline (GROF)

Aktuální tržní kapitalizace Go Rest Offline je $ 106.17K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GROF je 747.53M, přičemž celková zásoba je 999974633.381189. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 142.03K.

Historie cen v USD pro Go Rest Offline (GROF)

Během dnešního dne byla změna ceny Go Rest Offline na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Go Rest Offline na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Go Rest Offline na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Go Rest Offline na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.56%
30 dní$ 0-54.63%
60 dní$ 0-85.07%
90 dní$ 0--

Co je Go Rest Offline (GROF)

GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.

Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.

It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.

We’re not here to launch another token.

We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.

NoFi is the new DeFi.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Go Rest Offline (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Go Rest Offline (GROF) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Go Rest Offline (GROF) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Go Rest Offline.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Go Rest Offline!

Tokenomika pro Go Rest Offline (GROF)

Pochopení tokenomiky Go Rest Offline (GROF) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GROF hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Go Rest Offline (GROF)

Jakou hodnotu má dnes Go Rest Offline (GROF)?
Aktuální cena GROF v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GROF v USD?
Aktuální cena GROF v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Go Rest Offline?
Tržní kapitalizace GROF je $ 106.17K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GROF v oběhu?
Objem GROF v oběhu je 747.53M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GROF?
GROF dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0059774 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GROF?
GROF dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GROF?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GROF je -- USD.
Dosáhne GROF letos vyšší ceny?
GROF může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGROF, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Go Rest Offline (GROF)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

