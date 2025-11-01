BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Chain Talk Daily je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CTD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CTD.

Více informací o CTD

Informace o ceně CTD

Co je to CTD

Oficiální webové stránky CTD

Tokenomika pro CTD

Předpověď cen CTD

Logo Chain Talk Daily

Chain Talk Daily Cena (CTD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CTD na USD

$0.00017321
-2.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny Chain Talk Daily (CTD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:26:44 (UTC+8)

Informace o ceně Chain Talk Daily (CTD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00415884
$ 0
+0.16%

-2.13%

-36.57%

-36.57%

Cena Chain Talk Daily (CTD) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CTD obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CTD v historii je $ 0.00415884, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CTD se za poslední hodinu změnila o +0.16%, za 24 hodin o -2.13% a za posledních 7 dní o -36.57%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Chain Talk Daily (CTD)

$ 173.12K
--
$ 173.12K
1.00B
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Chain Talk Daily je $ 173.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CTD je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 173.12K.

Historie cen v USD pro Chain Talk Daily (CTD)

Během dnešního dne byla změna ceny Chain Talk Daily na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Chain Talk Daily na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Chain Talk Daily na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Chain Talk Daily na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.13%
30 dní$ 0-27.89%
60 dní$ 0+103.98%
90 dní$ 0--

Co je Chain Talk Daily (CTD)

At ChainTalkDaily, our mission is to empower individuals through high-quality educational content about cryptocurrency and blockchain technology. We believe that education is the foundation of informed decision-making in the crypto space.

We strive to break down complex concepts into digestible, engaging content that anyone can understand, regardless of their technical background. Our content spans topics like DeFi, NFTs, DAOs, stablecoins, Web3 wallets, and blockchain fundamentals. The CTD token serves as an access and engagement tool within our ecosystem, rewarding learners, granting access to exclusive content, and enabling community governance through future use cases.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Chain Talk Daily (CTD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Chain Talk Daily (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Chain Talk Daily (CTD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Chain Talk Daily (CTD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Chain Talk Daily.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Chain Talk Daily!

CTD na místní měny

Tokenomika pro Chain Talk Daily (CTD)

Pochopení tokenomiky Chain Talk Daily (CTD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CTD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Chain Talk Daily (CTD)

Jakou hodnotu má dnes Chain Talk Daily (CTD)?
Aktuální cena CTD v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CTD v USD?
Aktuální cena CTD v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Chain Talk Daily?
Tržní kapitalizace CTD je $ 173.12K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CTD v oběhu?
Objem CTD v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CTD?
CTD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00415884 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CTD?
CTD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování CTD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CTD je -- USD.
Dosáhne CTD letos vyšší ceny?
CTD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCTD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:26:44 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Chain Talk Daily (CTD)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

