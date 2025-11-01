BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BNB Frog Inu je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BNBFROG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BNBFROG.

Více informací o BNBFROG

Informace o ceně BNBFROG

Co je to BNBFROG

Oficiální webové stránky BNBFROG

Tokenomika pro BNBFROG

Předpověď cen BNBFROG

Logo BNB Frog Inu

BNB Frog Inu Cena (BNBFROG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BNBFROG na USD

$0
$0$0
+18.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BNB Frog Inu (BNBFROG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:44:42 (UTC+8)

Informace o ceně BNB Frog Inu (BNBFROG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Nejnižší za 24 h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

+0.25%

+18.35%

+7.87%

+7.87%

Cena BNB Frog Inu (BNBFROG) v reálném čase je $0. Za posledních 24 hodin se BNBFROG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0 do maxima $ 0.0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BNBFROG v historii je $ 0.0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BNBFROG se za poslední hodinu změnila o +0.25%, za 24 hodin o +18.35% a za posledních 7 dní o +7.87%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BNB Frog Inu (BNBFROG)

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

--
----

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

8,519,880,230,176.20T
8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T

9.2599401150881e+24
9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

Aktuální tržní kapitalizace BNB Frog Inu je $ 1.33M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BNBFROG je 8,519,880,230,176.20T, přičemž celková zásoba je 9.2599401150881e+24. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.45M.

Historie cen v USD pro BNB Frog Inu (BNBFROG)

Během dnešního dne byla změna ceny BNB Frog Inu na USD  $ 0.0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BNB Frog Inu na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BNB Frog Inu na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BNB Frog Inu na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0.0+18.35%
30 dní$ 0.0000000000-9.01%
60 dní$ 0.0000000000+110.67%
90 dní$ 0--

Co je BNB Frog Inu (BNBFROG)

Wealth in the right hands does change the world. Wealth under the direction of divine direction and inspiration will transform it. We will use BNB Frog to build what needs to be built. We will build bridges, infrastructure, and financial plumbing to re-make the world into what it ought to be.

God is the Chairman of the Board of this "company" while his son Jesus Christ is the Chief Executive Officer who sits at the head of the conference room table. We are just middle managers and employees who work under his eternally wise direction. This "company" is not interested in short-term pumps or quick fixes. It will be a "company" that will follow and implement the orders of the CEO by building infrastructure (DAPPS) and financial plumbing (smart contracts).

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj BNB Frog Inu (BNBFROG)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny BNB Frog Inu (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BNB Frog Inu (BNBFROG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BNB Frog Inu (BNBFROG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BNB Frog Inu.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BNB Frog Inu!

BNBFROG na místní měny

Tokenomika pro BNB Frog Inu (BNBFROG)

Pochopení tokenomiky BNB Frog Inu (BNBFROG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BNBFROG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BNB Frog Inu (BNBFROG)

Jakou hodnotu má dnes BNB Frog Inu (BNBFROG)?
Aktuální cena BNBFROG v USD je 0.0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BNBFROG v USD?
Aktuální cena BNBFROG v USD je $ 0.0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BNB Frog Inu?
Tržní kapitalizace BNBFROG je $ 1.33M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BNBFROG v oběhu?
Objem BNBFROG v oběhu je 8,519,880,230,176.20T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BNBFROG?
BNBFROG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BNBFROG?
BNBFROG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0 USD.
Jaký je objem obchodování BNBFROG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BNBFROG je -- USD.
Dosáhne BNBFROG letos vyšší ceny?
BNBFROG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBNBFROG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:44:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BNB Frog Inu (BNBFROG)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

