BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena BESC MONEY je 16.54 USD. Sledujte aktualizace cen MONEY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MONEY.Dnešní aktuální cena BESC MONEY je 16.54 USD. Sledujte aktualizace cen MONEY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MONEY.

Více informací o MONEY

Informace o ceně MONEY

Co je to MONEY

Oficiální webové stránky MONEY

Tokenomika pro MONEY

Předpověď cen MONEY

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo BESC MONEY

BESC MONEY Cena (MONEY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MONEY na USD

$16.54
$16.54$16.54
-2.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BESC MONEY (MONEY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:43:14 (UTC+8)

Informace o ceně BESC MONEY (MONEY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 16.52
$ 16.52$ 16.52
Nejnižší za 24 h
$ 17.67
$ 17.67$ 17.67
Nejvyšší za 24 h

$ 16.52
$ 16.52$ 16.52

$ 17.67
$ 17.67$ 17.67

$ 39.54
$ 39.54$ 39.54

$ 16.52
$ 16.52$ 16.52

-0.79%

-3.08%

-21.59%

-21.59%

Cena BESC MONEY (MONEY) v reálném čase je $16.54. Za posledních 24 hodin se MONEY obchodoval v rozmezí od minima $ 16.52 do maxima $ 17.67, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MONEY v historii je $ 39.54, zatímco nejnižší cena v historii je $ 16.52.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MONEY se za poslední hodinu změnila o -0.79%, za 24 hodin o -3.08% a za posledních 7 dní o -21.59%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BESC MONEY (MONEY)

$ 699.53K
$ 699.53K$ 699.53K

--
----

$ 699.53K
$ 699.53K$ 699.53K

42.30K
42.30K 42.30K

42,298.33158924413
42,298.33158924413 42,298.33158924413

Aktuální tržní kapitalizace BESC MONEY je $ 699.53K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MONEY je 42.30K, přičemž celková zásoba je 42298.33158924413. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 699.53K.

Historie cen v USD pro BESC MONEY (MONEY)

Během dnešního dne byla změna ceny BESC MONEY na USD  $ -0.52698519554956.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BESC MONEY na USD  $ -5.8816339240.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BESC MONEY na USD  $ -7.9616778600.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BESC MONEY na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.52698519554956-3.08%
30 dní$ -5.8816339240-35.56%
60 dní$ -7.9616778600-48.13%
90 dní$ 0--

Co je BESC MONEY (MONEY)

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs

BESC Coin is more than a cryptocurrency—it's a stake in a thriving, real-world business with a proven track record of success. With profit-sharing, staking rewards, advanced trading features, and exclusive client benefits, BESC Coin offers unparalleled value for investors and customers alike. Join us in building the future of construction and blockchain technology.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj BESC MONEY (MONEY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny BESC MONEY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BESC MONEY (MONEY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BESC MONEY (MONEY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BESC MONEY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BESC MONEY!

MONEY na místní měny

Tokenomika pro BESC MONEY (MONEY)

Pochopení tokenomiky BESC MONEY (MONEY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MONEY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BESC MONEY (MONEY)

Jakou hodnotu má dnes BESC MONEY (MONEY)?
Aktuální cena MONEY v USD je 16.54 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MONEY v USD?
Aktuální cena MONEY v USD je $ 16.54. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BESC MONEY?
Tržní kapitalizace MONEY je $ 699.53K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MONEY v oběhu?
Objem MONEY v oběhu je 42.30K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MONEY?
MONEY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 39.54 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MONEY?
MONEY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 16.52 USD.
Jaký je objem obchodování MONEY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MONEY je -- USD.
Dosáhne MONEY letos vyšší ceny?
MONEY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMONEY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:43:14 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BESC MONEY (MONEY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,174.67
$110,174.67$110,174.67

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.09
$3,870.09$3,870.09

+0.23%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02309
$0.02309$0.02309

-28.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.29
$186.29$186.29

-0.99%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.09
$3,870.09$3,870.09

+0.23%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,174.67
$110,174.67$110,174.67

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.29
$186.29$186.29

-0.99%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5055
$2.5055$2.5055

-0.73%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.45
$1,086.45$1,086.45

+0.19%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.50000
$1.50000$1.50000

+7,400.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.50000
$1.50000$1.50000

+7,400.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034822
$0.0034822$0.0034822

+77.48%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.725
$19.725$19.725

+53.33%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20073
$0.20073$0.20073

+44.21%