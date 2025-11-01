BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Baby BFT je 0.0009313 USD. Sledujte aktualizace cen BBFT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BBFT.Dnešní aktuální cena Baby BFT je 0.0009313 USD. Sledujte aktualizace cen BBFT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BBFT.

Logo Baby BFT

Baby BFT Cena (BBFT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BBFT na USD

$0.00093159
-9.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Baby BFT (BBFT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:41:08 (UTC+8)

Informace o ceně Baby BFT (BBFT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00089144
Nejnižší za 24 h
$ 0.0010329
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00089144
$ 0.0010329
$ 0.00794105
$ 0.0003144
+0.13%

-9.42%

-15.70%

-15.70%

Cena Baby BFT (BBFT) v reálném čase je $0.0009313. Za posledních 24 hodin se BBFT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00089144 do maxima $ 0.0010329, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BBFT v historii je $ 0.00794105, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0003144.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BBFT se za poslední hodinu změnila o +0.13%, za 24 hodin o -9.42% a za posledních 7 dní o -15.70%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Baby BFT (BBFT)

$ 3.71M
--
$ 9.27M
4.00B
10,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Baby BFT je $ 3.71M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BBFT je 4.00B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.27M.

Historie cen v USD pro Baby BFT (BBFT)

Během dnešního dne byla změna ceny Baby BFT na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Baby BFT na USD  $ -0.0007152967.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Baby BFT na USD  $ -0.0002677930.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Baby BFT na USD  $ +0.0003068332631710596.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-9.42%
30 dní$ -0.0007152967-76.80%
60 dní$ -0.0002677930-28.75%
90 dní$ +0.0003068332631710596+49.14%

Co je Baby BFT (BBFT)

Baby BFT is a revolutionary cryptocurrency project that combines artificial intelligence with blockchain technology to create immersive gaming experiences, generative NFT tools, and social media interactions in the metaverse.

Our ecosystem rewards users for participation, creativity, and engagement through play-to-earn mechanics, staking rewards, and AI-driven social features. Join the next wave of play-to-earn, NFTs, and AI-driven interactions powered by Baby BFT cryptocurrency

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Baby BFT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Baby BFT (BBFT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Baby BFT (BBFT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Baby BFT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Baby BFT!

BBFT na místní měny

Tokenomika pro Baby BFT (BBFT)

Pochopení tokenomiky Baby BFT (BBFT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BBFT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Baby BFT (BBFT)

Jakou hodnotu má dnes Baby BFT (BBFT)?
Aktuální cena BBFT v USD je 0.0009313 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BBFT v USD?
Aktuální cena BBFT v USD je $ 0.0009313. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Baby BFT?
Tržní kapitalizace BBFT je $ 3.71M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BBFT v oběhu?
Objem BBFT v oběhu je 4.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BBFT?
BBFT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00794105 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BBFT?
BBFT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0003144 USD.
Jaký je objem obchodování BBFT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BBFT je -- USD.
Dosáhne BBFT letos vyšší ceny?
BBFT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBBFT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:41:08 (UTC+8)

