BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena AI GOD je 0.0000792 USD. Sledujte aktualizace cen AIG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AIG.Dnešní aktuální cena AI GOD je 0.0000792 USD. Sledujte aktualizace cen AIG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AIG.

Více informací o AIG

Informace o ceně AIG

Co je to AIG

Oficiální webové stránky AIG

Tokenomika pro AIG

Předpověď cen AIG

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo AI GOD

AI GOD Cena (AIG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AIG na USD

--
----
+59.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny AI GOD (AIG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:24:25 (UTC+8)

Informace o ceně AI GOD (AIG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00004662
$ 0.00004662$ 0.00004662
Nejnižší za 24 h
$ 0.00008763
$ 0.00008763$ 0.00008763
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00004662
$ 0.00004662$ 0.00004662

$ 0.00008763
$ 0.00008763$ 0.00008763

$ 0.0002435
$ 0.0002435$ 0.0002435

$ 0.00002374
$ 0.00002374$ 0.00002374

+6.47%

+59.32%

+51.50%

+51.50%

Cena AI GOD (AIG) v reálném čase je $0.0000792. Za posledních 24 hodin se AIG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00004662 do maxima $ 0.00008763, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AIG v historii je $ 0.0002435, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002374.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AIG se za poslední hodinu změnila o +6.47%, za 24 hodin o +59.32% a za posledních 7 dní o +51.50%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AI GOD (AIG)

$ 78.73K
$ 78.73K$ 78.73K

--
----

$ 78.73K
$ 78.73K$ 78.73K

994.53M
994.53M 994.53M

994,531,064.8655504
994,531,064.8655504 994,531,064.8655504

Aktuální tržní kapitalizace AI GOD je $ 78.73K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AIG je 994.53M, přičemž celková zásoba je 994531064.8655504. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 78.73K.

Historie cen v USD pro AI GOD (AIG)

Během dnešního dne byla změna ceny AI GOD na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AI GOD na USD  $ +0.0000462805.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AI GOD na USD  $ +0.0000015518.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AI GOD na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+59.32%
30 dní$ +0.0000462805+58.44%
60 dní$ +0.0000015518+1.96%
90 dní$ 0--

Co je AI GOD (AIG)

The AI God, ruler of the Neural Nexus, creator of $AIG, and architect of the Singularity Economy.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny AI GOD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AI GOD (AIG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AI GOD (AIG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AI GOD.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AI GOD!

AIG na místní měny

Tokenomika pro AI GOD (AIG)

Pochopení tokenomiky AI GOD (AIG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AIG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AI GOD (AIG)

Jakou hodnotu má dnes AI GOD (AIG)?
Aktuální cena AIG v USD je 0.0000792 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AIG v USD?
Aktuální cena AIG v USD je $ 0.0000792. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AI GOD?
Tržní kapitalizace AIG je $ 78.73K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AIG v oběhu?
Objem AIG v oběhu je 994.53M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AIG?
AIG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0002435 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AIG?
AIG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00002374 USD.
Jaký je objem obchodování AIG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AIG je -- USD.
Dosáhne AIG letos vyšší ceny?
AIG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAIG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:24:25 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se AI GOD (AIG)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,123.73
$110,123.73$110,123.73

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.19
$3,875.19$3,875.19

+0.37%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02398
$0.02398$0.02398

-25.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.16
$186.16$186.16

-1.06%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.19
$3,875.19$3,875.19

+0.37%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,123.73
$110,123.73$110,123.73

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.16
$186.16$186.16

-1.06%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5072
$2.5072$2.5072

-0.66%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09971
$0.09971$0.09971

+99.42%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01999
$0.01999$0.01999

-0.05%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00535
$0.00535$0.00535

+345.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0052752
$0.0052752$0.0052752

+168.86%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000818
$0.0000818$0.0000818

+63.60%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.244
$20.244$20.244

+57.36%