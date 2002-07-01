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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ লিকুইড স্টেকিং টোকেনসমূহ

লিকুইড স্টেকিং সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 2,284.18
+0.14%
+19.13%
+21.88%
$ 20.59B
$ 51.58
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,839.3
-0.06%
+0.19%
+21.84%
$ 10.57B
$ 30.66M
3
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,518.08
-0.14%
+0.19%
+21.68%
$ 8.48B
$ 18.03M
4
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0.419241
+0.02%
0.00%
-0.09%
$ 3.12B
$ 819.03K
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,458.3
+0.35%
+0.19%
+21.89%
$ 1.04B
$ 29.38K
6
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 75.42
+0.56%
+0.27%
+31.28%
$ 1.03B
$ 8.80M
7
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 72,158
+0.50%
+0.12%
+20.29%
$ 1.01B
$ 77.22
8
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 98.58
+0.10%
+0.13%
+16.18%
$ 883.75M
$ 5.00M
9
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 113.21
+0.07%
+0.13%
+15.89%
$ 873.51M
$ 37.33M
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,669.58
+0.50%
+0.19%
+21.93%
$ 854.60M
$ 2.70M
11
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,532.37
-0.67%
+0.18%
+20.47%
$ 725.93M
$ 299.38K
12
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,497.67
-0.40%
+0.18%
+21.40%
$ 539.89M
$ 2.46M
13
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 105.25
+0.02%
+0.13%
+15.90%
$ 453.82M
$ 3.07M
14
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,598.78
-0.29%
+0.19%
+21.65%
$ 434.37M
$ 24.03M
15
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,430.58
+0.59%
+0.19%
+21.88%
$ 345.84M
$ 364.82K
16
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.342
-0.12%
+11.80%
+13.28%
$ 288.25M
$ 743.39K
17
JITO
JITO
JTO
$ 0.5957
+3.65%
+8.68%
+9.39%
$ 288.16M
$ 162.49K
18
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.454
-1.55%
+12.08%
+10.05%
$ 248.96M
$ 822.63K
19
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 105.77
-0.25%
+0.13%
+15.96%
$ 245.71M
$ 530.41
20
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 71,673
+0.78%
+0.12%
+14.74%
$ 213.85M
$ 25.11K
21
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 122.36
+0.37%
+0.13%
+16.10%
$ 206.21M
$ 2.52M
22
Stader ETHx
Stader ETHx
ETHX
$ 2,498.9
+0.53%
+0.19%
+22.04%
$ 198.56M
$ 11.66K
23
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 126.37
+0.50%
+0.13%
+16.12%
$ 177.89M
$ 821.85K
24
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.88
+0.57%
+0.10%
+9.36%
$ 157.35M
$ 200.19K
25
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 95.71
+0.50%
+0.13%
+16.25%
$ 144.73M
$ 344.80K
26
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 2,281.69
+0.05%
+0.19%
+21.68%
$ 141.55M
$ 706.08K
27
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 119.62
+0.18%
+0.13%
+16.24%
$ 119.82M
$ 2.03K
28
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 102.33
+0.81%
+0.13%
+16.42%
$ 117.71M
$ 57.27K
29
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 102.19
-0.02%
+0.13%
+16.14%
$ 106.42M
$ 827.58K
30
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,475.66
+0.57%
+0.19%
+21.94%
$ 104.94M
$ 67.03K
31
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,636.62
+0.17%
+0.19%
+22.06%
$ 98.20M
$ 8.92K
32
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 2,287.62
+0.46%
+0.19%
+21.83%
$ 83.45M
$ 52.92K
33
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 103.24
-0.04%
+0.13%
+15.87%
$ 80.66M
$ 51.58K
34
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 114.76
-0.03%
+0.13%
+16.19%
$ 80.57M
$ 386.85K
35
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0.98122
0.00%
0.00%
-1.79%
$ 61.77M
$ 4.03
36
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,855.85
+0.50%
+0.19%
+21.93%
$ 59.35M
$ 22.40K
37
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 76.19
+0.57%
+0.27%
+31.27%
$ 53.69M
$ 339.71K
38
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03604
0.00%
+0.98%
-1.34%
$ 42.24M
$ 30.67M
39
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.011062
-0.35%
+10.48%
+10.81%
$ 41.08M
$ 12.91M
40
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.142428
-0.20%
+0.23%
+20.69%
$ 39.22M
$ 4.97M
41
SSV Token
SSV Token
SSV
$ 2.346
+0.68%
+6.86%
+14.12%
$ 38.39M
$ 23.57K
42
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003558
+0.31%
+7.10%
+6.27%
$ 35.59M
$ 17.80M
43
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.556
-0.70%
+14.04%
+15.64%
$ 35.15M
$ 44.69K
44
Super OETH
Super OETH
SUPEROETHB
$ 2,277.48
-0.20%
+0.19%
+21.46%
$ 34.01M
$ 96.38K
45
Swell Ethereum
Swell Ethereum
SWETH
$ 2,580.69
+0.61%
+0.19%
+22.00%
$ 30.08M
$ 28.38K
46
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0.06944
+0.58%
+12.34%
+23.56%
$ 28.44M
$ 1.05M
47
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0.787028
+0.72%
+0.11%
+7.81%
$ 26.64M
$ 47.70K
48
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3009
0.00%
+7.43%
+4.88%
$ 26.53M
$ 224.97K
49
Lorenzo stBTC
Lorenzo stBTC
STBTC
$ 68,515
0.00%
+0.07%
+8.92%
$ 22.06M
$ 17.49
50
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,770.1
0.00%
+0.17%
+19.11%
$ 18.89M
$ 1.20

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

লিকুইড স্টেকিং টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
লিকুইড স্টেকিং টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 158 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $54.99B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা লিকুইড স্টেকিং টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা লিকুইড স্টেকিং টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 26.07% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে PHNIX সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো লিকুইড স্টেকিং টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 158 লিকুইড স্টেকিং টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় লিকুইড স্টেকিং টোকেনগুলোর মধ্যে STETH, WSTETH, WBETH অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
লিকুইড স্টেকিং বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব লিকুইড স্টেকিং টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $54.99B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

লিকুইড স্টেকিং সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।