Rocket Pool ETH প্রাইস (RETH)
Rocket Pool ETH(RETH) বর্তমানে 4,856.95USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.01BUSD। RETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Rocket Pool ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +248.57 ছিল।
গত 30 দিনে, Rocket Pool ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,485.2051473900 ছিল।
গত 60 দিনে, Rocket Pool ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,645.0755422000 ছিল।
গত 90 দিনে, Rocket Pool ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,012.483513012384 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +248.57
|+5.39%
|30 দিন
|$ +2,485.2051473900
|+51.17%
|60 দিন
|$ +2,645.0755422000
|+54.46%
|90 দিন
|$ +2,012.483513012384
|+70.75%
Rocket Pool ETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.51%
+5.39%
+25.82%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net.
