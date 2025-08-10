Origin Ether প্রাইস (OETH)
Origin Ether(OETH) বর্তমানে 4,263.16USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 233.91MUSD। OETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ OETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। OETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Origin Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +237.48 ছিল।
গত 30 দিনে, Origin Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,855.4103636200 ছিল।
গত 60 দিনে, Origin Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,292.9414586320 ছিল।
গত 90 দিনে, Origin Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,765.782436758676 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +237.48
|+5.90%
|30 দিন
|$ +1,855.4103636200
|+43.52%
|60 দিন
|$ +2,292.9414586320
|+53.79%
|90 দিন
|$ +1,765.782436758676
|+70.71%
Origin Ether এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.53%
+5.90%
+24.80%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Origin Ether (OETH) is a pure LST fully backed by reserves of ETH. OETH’s meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, OETH holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Developed by the professionals at Origin Protocol.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Origin Ether (OETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। OETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 OETH থেকে VND
₫112,185,055.4
|1 OETH থেকে AUD
A$6,522.6348
|1 OETH থেকে GBP
￡3,154.7384
|1 OETH থেকে EUR
€3,623.686
|1 OETH থেকে USD
$4,263.16
|1 OETH থেকে MYR
RM18,075.7984
|1 OETH থেকে TRY
₺173,382.7172
|1 OETH থেকে JPY
¥626,684.52
|1 OETH থেকে ARS
ARS$5,646,555.42
|1 OETH থেকে RUB
₽341,010.1684
|1 OETH থেকে INR
₹373,964.3952
|1 OETH থেকে IDR
Rp68,760,635.5348
|1 OETH থেকে KRW
₩5,921,017.6608
|1 OETH থেকে PHP
₱241,934.33
|1 OETH থেকে EGP
￡E.206,933.7864
|1 OETH থেকে BRL
R$23,148.9588
|1 OETH থেকে CAD
C$5,840.5292
|1 OETH থেকে BDT
৳517,291.8344
|1 OETH থেকে NGN
₦6,528,560.5924
|1 OETH থেকে UAH
₴176,111.1396
|1 OETH থেকে VES
Bs545,684.48
|1 OETH থেকে CLP
$4,118,212.56
|1 OETH থেকে PKR
Rs1,208,009.0176
|1 OETH থেকে KZT
₸2,300,656.9256
|1 OETH থেকে THB
฿137,785.3312
|1 OETH থেকে TWD
NT$127,468.484
|1 OETH থেকে AED
د.إ15,645.7972
|1 OETH থেকে CHF
Fr3,410.528
|1 OETH থেকে HKD
HK$33,423.1744
|1 OETH থেকে MAD
.د.م38,538.9664
|1 OETH থেকে MXN
$79,166.8812
|1 OETH থেকে PLN
zł15,517.9024
|1 OETH থেকে RON
лв18,544.746
|1 OETH থেকে SEK
kr40,798.4412
|1 OETH থেকে BGN
лв7,119.4772
|1 OETH থেকে HUF
Ft1,446,575.4512
|1 OETH থেকে CZK
Kč89,441.0968
|1 OETH থেকে KWD
د.ك1,300.2638
|1 OETH থেকে ILS
₪14,622.6388