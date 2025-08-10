BNSOL সম্পর্কে আরও

Binance Staked SOL (BNSOL) লাইভ প্রাইস চার্ট

$193.94
$193.94$193.94
+2.10%1D
USD

আজকে Binance Staked SOL (BNSOL) এর প্রাইস

Binance Staked SOL(BNSOL) বর্তমানে 193.94USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.88BUSD। BNSOL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Binance Staked SOL এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.15%
Binance Staked SOL এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
9.68M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BNSOL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BNSOL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Binance Staked SOL (BNSOL) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Binance Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +4.08 ছিল।
গত 30 দিনে, Binance Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +28.7729965820 ছিল।
গত 60 দিনে, Binance Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +24.0925068040 ছিল।
গত 90 দিনে, Binance Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +13.1480617588943 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +4.08+2.15%
30 দিন$ +28.7729965820+14.84%
60 দিন$ +24.0925068040+12.42%
90 দিন$ +13.1480617588943+7.27%

Binance Staked SOL (BNSOL) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Binance Staked SOL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 188.49
$ 188.49$ 188.49

$ 195.55
$ 195.55$ 195.55

$ 297.96
$ 297.96$ 297.96

-0.35%

+2.15%

+15.97%

Binance Staked SOL (BNSOL) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.88B
$ 1.88B$ 1.88B

--
----

9.68M
9.68M 9.68M

Binance Staked SOL (BNSOL) কী?

Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities.

