যতক্ষণ আপনি MEXC এর একজন রেজিস্টার হওয়া ইউজার এবং আপনার স্পট অ্যাকাউন্টে জামানতের অ্যাসেট রয়েছে, আপনি ঋণ নিতে পারবেন।
সিস্টেমটি প্রতিদিন সুদ হিসাব করে এবং ঋণের প্রকৃত মেয়াদ অনুযায়ী চার্জ করে, যেখানে 1 দিনের কম সময়কে 1 দিন হিসেবে গণ্য করা হয়। নোট: ঋণগ্রহণের সময় ডিসপ্লে করা সুদের রেট অনুযায়ী সুদ হিসাব করা হয়। সূত্র: সুদ = ধারের পরিমাণ × দৈনিক সুদের রেট।
আংশিক রিপেমেন্ট সমর্থিত নয়। যেসব অ্যাসেটের জন্য আর্লি রিপেমেন্টের অনুমতি আছে, অনুগ্রহ করে বিস্তারিত জানার জন্য নির্দিষ্ট নিয়মগুলো দেখুন।
লোন-টু-ভ্যালু রেশিও (LTV) হলো বকেয়া অ্যাসেটের মূল্য এবং জামানত থাকা অ্যাসেটের মূল্যের অনুপাত। নির্দিষ্ট হিসাবের সূত্রটি নিম্নরূপ:
LTV = বকেয়া প্রিন্সিপাল এবং সুদ / জামানতের পরিমাণ
বকেয়া প্রিন্সিপ্যাল এবং সুদ = (বকেয়া প্রিন্সিপাল + বকেয়া সুদ + বকেয়া ওভারডিউ সুদ)