দ্রুত কিনুন
কিনুন
বিক্রয় করুন
ব্যয় করা হয়েছে
রিসিভ করা হয়েছে
পেমেন্ট পদ্ধতি
কোনও পেমেন্ট পদ্ধতি পাওয়া যায়নি

MEXC-তে ক্রিপ্টো কেনার বিভিন্ন পদ্ধতি

আপনার ক্রিপ্টো-ক্রয়ের অভিজ্ঞতা যতটা সম্ভব নির্বিঘ্ন করতে MEXC বিভিন্ন ধরণের অর্থপ্রদানের বিকল্প প্রদান করে। আপনি যদি ক্রেডিট কার্ডের মতো ঐতিহ্যবাহী পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে পছন্দ করেন অথবা Apple Pay এর মতো আধুনিক বিকল্পগুলি ব্যবহার করতে পছন্দ করেন, উভয় ক্ষেত্রেই MEXC এর কাছে আপনার জন্য সমাধান রয়েছে। আমাদের ফ্লেক্সিবল পেমেন্ট সিস্টেম প্রতিটি ইউজারের চাহিদা পূরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা আপনাকে সহজে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে ক্রিপ্টো কিনতে সাহায্য করে।

ক্রেডিট কার্ড দিয়ে ক্রিপ্টো কিনুন

ক্রেডিট কার্ড দিয়ে ক্রিপ্টো কিনুন

আপনার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ক্রিপ্টো কিনুন। MEXC Visa এবং Mastercard উভয়ই সমর্থন করে, যা আপনাকে মাত্র কয়েকটি ক্লিকেই ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনতে সাহায্য করে। সহজেই আপনি যে পরিমাণ ক্রিপ্টো কিনতে চান তা নির্বাচন করুন, আপনার ক্রেডিট কার্ডের বিবরণ প্রদান করুন এবং লেনদেন সম্পূর্ণ করুন। এটি কোনও ঝামেলা ছাড়াই আপনার ক্রিপ্টো পোর্টফোলিও বাড়ানোর একটি দ্রুত, নিরাপদ এবং সুবিধাজনক উপায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ক্রিপ্টো কিনুন

ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ক্রিপ্টো কিনুন

MEXC আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনা সহজ এবং নিরাপদ করে তোলে। মাত্র কয়েকটি ক্লিকের মাধ্যমে, আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট লিংক করতে পারবেন, আপনি যে ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনতে চান তা নির্বাচন করতে পারবেন এবং লেনদেন নিশ্চিত করতে পারবেন। আপনি স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক ব্যাংক যেটিই ব্যবহার করুন না কেন, MEXC ন্যূনতম ফি সহ দ্রুত ট্রান্সফার সমর্থন করে। এটি Bitcoin, Ethereum বা অন্যান্য ডিজিটাল অ্যাসেটে বিনিয়োগ করতে চাওয়া ইউজারদের জন্য একটি মসৃণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে। আপনার লেনদেন নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য রেখে সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফারের সুবিধা উপভোগ করুন।

MEXC P2P দিয়ে ক্রিপ্টো কিনুন

MEXC P2P দিয়ে ক্রিপ্টো কিনুন

MEXC-এর P2P প্ল্যাটফর্ম অন্যান্য ইউজারদের কাছ থেকে সরাসরি ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনার একটি অনন্য উপায় অফার করে। Bitcoin এবং Ethereum সহ অসংখ্য সমর্থিত ক্রিপ্টোকারেন্সির সাহায্যে, আপনি সহজেই এমন ট্রেডারদের সাথে সংযুক্ত হতে পারবেন পারবেন যারা ব্যাংক ট্রান্সফার, ক্রেডিট কার্ড, এমনকি ই-ওয়ালেটের মতো বিভিন্ন পেমেন্ট বিকল্প গ্রহণ করেন। MEXC এর P2P প্ল্যাটফর্মটি নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে এসক্রো পরিষেবা রয়েছে যা লেনদেন প্রক্রিয়া জুড়ে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কেই সুরক্ষা দেয়। আপনার নিজের ইচ্ছামত ট্রেডিংয়ের স্বাধীনতা এবং নির্বিঘ্ন ক্রয়ের অভিজ্ঞতা উপভোগ করুন।

থার্ড পার্টি পেমেন্ট মেথডের মাধ্যমে ক্রিপ্টো কিনুন

থার্ড পার্টি পেমেন্ট মেথডের মাধ্যমে ক্রিপ্টো কিনুন

Moonpay, Banxa এবং Mercuryo এর মতো থার্ড পার্টির পেমেন্ট পরিষেবার মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনুন। আপনার পছন্দের থার্ড-পার্টি পরিষেবা নির্বাচন করুন, আপনার লেনদেন সম্পূর্ণ করার জন্য নির্দেশনাগুলি অনুসরণ করুন এবং আপনার পছন্দসই ডিজিটাল অ্যাসেটে দ্রুত অ্যাক্সেস উপভোগ করুন। আপনার প্রয়োজন অনুসারে একাধিক বিকল্প প্রদান করে MEXC নিশ্চিত করে যে ক্রিপ্টো কেনা কেবল সহজই নয় বরং নিরাপদও।

MEXC স্পট মার্কেটে ক্রিপ্টো কিনুন

MEXC স্পট মার্কেটে ক্রিপ্টো কিনুন

MEXC এর স্পট মার্কেটে 2,000 টিরও বেশি টোকেন অফার করা হয়, যা ট্রেডারদেরকে একটি সেরা এবং সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র্যময় ক্রিপ্টোকারেন্সির সংগ্রহগুলির একটিতে অ্যাক্সেস প্রদান করে। আপনি প্রতিষ্ঠিত কয়েন খুঁজেন বা নতুন তালিকাভুক্ত হওয়া টোকেন খুঁজেন, আপনি সবগুলিই MEXC-তে পাবেন, মার্কেটের সর্বনিম্ন ট্রেডিং ফি সহ। অসাধারণ লিকুইডিটি এবং ন্যূনতম স্প্রেডের সাহায্যে, MEXC স্পট মার্কেট হল সেইসব ট্রেডারদের জন্য একটি শীর্ষ পছন্দ যারা তাদের বিনিয়োগের জন্য সর্বোত্তম মূল্য খোঁজেন।

শীঘ্রই আরও পেমেন্ট বিকল্প আসছে

শীঘ্রই আরও পেমেন্ট বিকল্প আসছে

সমর্থিত অ্যাসেট সমূহ

বেছে নেওয়ার জন্য 11+ ক্রিপ্টোকারেন্সি। MEXC-তে সেরা ক্রিপ্টো পান।

Tether
Tether
USDCoin
USDCoin
Bitcoin
Bitcoin
Ethereum
Ethereum
DOGE
DOGE
Tron
Tron
XRP
XRP
Litecoin
Litecoin
Alchemy
Alchemy
Solana
Solana
AME Chain
AME Chain
more

কেন MEXC ক্রিপ্টো কেনার জন্য সেরা প্ল্যাটফর্ম?

ইউজার-বান্ধব ইন্টারফেস, শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং টোকেনের অতুলনীয় সংগ্রহের কারণে ক্রিপ্টো কেনার জন্য MEXC শীর্ষস্থানীয় প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে অনন্য।

dot

বিশ্বব্যাপী 1 কোটিরও বেশি ইউজারের বিশ্বাস অর্জন করেছে

dot

বাজারের সবচেয়ে সমৃদ্ধ টোকেনের সম্ভার

dot

বিভিন্ন CEX এর মধ্যে দ্রুততম টোকেন লিস্টিং

coin
dot

24/7 কাস্টমার সার্ভিস সহ সর্বনিম্ন ফি

dot

ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনা, বেচা এবং ট্রেড করার জন্য একটি নিরাপদ এবং নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা

dot

অত্যাধুনিক ট্রেডিং টুল

ক্রিপ্টো কেনার পর আপনার কী করা উচিত?

আপনি আপনার ক্রিপ্টো কেনার পরে, MEXC-তে অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি স্পট মার্কেটে ট্রেড করতে চান, ফিউচার ট্রেডিং এক্সপ্লোর করতে চান অথবা এক্সক্লুসিভ টোকেন ডিসকাউন্ট থেকে উপকৃত হতে চান, সব ধরণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য MEXC আপনার ক্রিপ্টো যাত্রাকে আরও উন্নত করার জন্য বিভিন্ন ফিচার অফার করে।

MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন

MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন

MEXC-এর বিশাল স্পট বাজারে ডুব দিন, যেখানে আপনি শিল্পের সর্বনিম্ন ফিতে 2,000 টিরও বেশি টোকেন অ্যাক্সেস করতে পারবেন। রিয়েল-টাইম প্রাইস ডেটা এবং একটি স্বজ্ঞাত ইন্টারফেসের সাহায্যে, MEXC ক্রিপ্টো ট্রেডিংকে আগের চেয়ে সহজ এবং লাভজনক করে তুলেছে। স্পট মার্কেটের অফুরন্ত সুযোগগুলি এক্সপ্লোর করে আপনার পোর্টফোলিও তৈরি শুরু করুন।

USDT বা USDC দিয়ে ফিউচার ট্রেডিং শুরু করুন

USDT বা USDC দিয়ে ফিউচার ট্রেডিং শুরু করুন

MEXC এর ফিউচার মার্কেটের মাধ্যমে আপনি আপনার ট্রেডিংকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে পারবেন, নির্বাচিত পেয়ারে 200x পর্যন্ত লিভারেজ অফার করা হয়। ন্যূনতম স্প্রেড এবং উচ্চ লিকুইডিটির সাথে ট্রেড করুন, যাতে আপনি দক্ষতার সাথে পজিশনে প্রবেশ এবং প্রস্থান করতে পারেন। আপনি একজন অভিজ্ঞ ফিউচার ট্রেডার হোন অথবা সবেমাত্র শুরু করা একজন ট্রেডার হন, MEXC আপনার লাভ সর্বোচ্চ করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই অফার করে।

MEXC এর ইন্ডাস্ট্রির সেরা এয়ারড্রপ+ এ যোগ দিন

MEXC এর ইন্ডাস্ট্রির সেরা এয়ারড্রপ+ এ যোগ দিন

MEXC এর এয়ারড্রপ+ ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে আপনার উপার্জনের সম্ভাবনা সর্বোচ্চ করুন। টোকেন ডিপোজিট করুন, ট্রেড করুন এবং অসাধারণ এয়ারড্রপ পান! নতুন এবং আকর্ষনীয় টোকেনগুলি বৃহত্তর মার্কেটে আসার আগেই হাতে পান! টোকেন এয়ারড্রপের নিয়মিত সুযোগের পাশাপাশি, MEXC আপনার পোর্টফোলিও বৃদ্ধি করা সহজ করে তোলে।

MEXC DEX+ এর মাধ্যমে লুকানো রত্ন আবিষ্কার করুন

MEXC DEX+ এর মাধ্যমে লুকানো রত্ন আবিষ্কার করুন

MEXC DEX+ আপনাকে একাধিক ব্লকচেইন জুড়ে হাজার হাজার ডিসেন্ট্রালাইজড টোকেনে অ্যাক্সেস দেয়, যা আপনাকে প্রতিশ্রুতিশীল প্রজেক্টগুলি আগে থেকেই সনাক্ত করতে সহায়তা করে। MEXC এর DEX+ এক্সপ্লোর করুন এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং নিরাপত্তার সাথে আপনার ওয়ালেট থেকে সরাসরি ট্রেড করুন।

আপনার ট্রেডিং অভিজ্ঞতা উন্নত করে এমন টুলগুলি খুঁজে পান

MEXC-তে, আমরা আপনাকে ক্রিপ্টো মার্কেটে এগিয়ে থাকতে সাহায্য করার জন্য উন্নত টুল এবং ফিচার অফার করি। আপনি রিয়েল-টাইম প্রাইস প্রেডিকশন ট্র্যাক বা হিস্টোরিকাল ডেটা রিভিউ যেটাই করেন না কেন, MEXC এর প্ল্যাটফর্ম নিশ্চিত করে যে তথ্যবহুল ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আপনার কাছে প্রয়োজনীয় সবকিছুই রয়েছে।

প্রাইস পেজ

প্রাইস পেজ

MEXC এর প্রাইস পেজে রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটার সাথে আপ-টু-ডেট থাকুন। আপনি Bitcoin, Ethereum বা অন্যান্য ট্রেন্ডিং টোকেন যেটাই ট্র্যাক করেন না কেন, আমাদের বিস্তৃত প্রাইস পেজ সর্বশেষ প্রাইস, পার্সেন্টেজ চেঞ্জ এবং হিস্টোরিকাল চার্ট অফার করে। আত্মবিশ্বাসের সাথে সুবিবেচনাপূর্ণ ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিতে ক্রিপ্টো মার্কেটের গতিবিধির উপর আপনার নজর রাখুন।

এখনই দেখুন
প্রাইস প্রেডিকশন পেজ

প্রাইস প্রেডিকশন পেজ

মার্কেট কোন দিকে যাচ্ছে তা জানতে আগ্রহী? বিটকয়েন এবং অন্যান্য জনপ্রিয় টোকেনের ভবিষ্যতের মূল্যের জন্য অন্যান্য ট্রেডাররা কী পূর্বাভাস দিচ্ছেন তা দেখতে MEXC এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল ব্যবহার করুন। কমিউনিটির ইনসাইটের মাধ্যমে, আপনি অবগত থাকতে পারবেন এবং আরও স্মার্ট বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

এখনই দেখুন
টোকেন কীভাবে কিনবেন পেজ

টোকেন কীভাবে কিনবেন পেজ

ক্রিপ্টো কেনা একটি কঠিন কাজ হতে পারে, বিশেষ করে নতুন ইউজারদের জন্য। অতএব, আপনার প্রথম Bitcoin কেনার জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা পেতে MEXC এর ক্রিপ্টো কীভাবে কিনবেন পৃষ্ঠাগুলি ঘুরে দেখুন। আসুন আমরা আপনাকে একটি অবিস্মরণীয় ক্রিপ্টো যাত্রার দিকে গাইড করে নিয়ে যাই।

এখনই দেখুন